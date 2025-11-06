Kohusaarnaaja pääsee Vantaalla kouluun ”parantamaan sairaita” – puoskarointi ei haittaa kaupunkia

Monesta kokouspaikasta torjuttu, puoskaroinnista epäilty kenialainen kohusaarnaaja pääsee esiintymään vantaalaisessa koulurakennuksessa. Vantaan tilavuokraaja sanoo varmistaneensa, ettei tilaisuudessa nähdä ”kaupungin arvojen” vastaista toimintaa. Petri Jääskeläinen

Ihmeparantumisilla markkinoitu kenialainen ”Herran profeetta” David Owuor saapuu Suomeen joulukuussa. Hän pitää kaksi herätyskonferenssia ja yhden parantumiskokouksen, joihin järjestäjä kehottaa tuomaan mukanaan ”Jeesuksen kosketusta odottavat” rammat, kuurot ja sokeat.

Konferenssit järjestetään mainosjulisteiden mukaan Vantaalla sijaitsevan Havukosken koulun tiloissa.

Demokraatti tavoitti koulun rehtorin Arto Martikaisen, joka kertoo koulun tietävän tapahtumasta. Hän kehottaa kysymään asiasta kaupungilta, joka vuokraa tiloja, sillä tilaisuus ei kuulu koulun toimintaan.

TOHTORI-TITTELIÄ käyttävän kenialaisen Owuorin herätyskokouksia peruttiin Suomessa viime vuonna useilla paikkakunnilla. Tänäkin syksynä kokousten oli alun perin tarkoitus toteutua turkisyhtiö Saga Fursin tiloissa, mutta yritys peruutti tilavarauksen.

Suomessa saarnaajan tilaisuuksia organisoi pieni Parannuksenteon ja Pyhyyden Palvelustyö Suomi -yhdistys. Vapaaksi kristilliseksi seurakunnaksi itseään kuvaava taustayhteisö markkinoi yleisötilaisuuksia varsinkin vakavasti sairaille ihmisille, luvaten heidän saavan niistä apua.

Yhdistys kertoo saarnaajan pystyneen parantamaan hengenvaarallisiakin sairauksia, sokeutta, kuuroutta, syöpäkasvaimia ja HIV-tartuntoja.

Tilaisuuksien perumisten syynä on useimmiten ollut puoskarointiepäilyjen lisäksi myös Owuorin opetusten sisältö. Hän saarnaa muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia vastaan. Owuorin opetusten mukaan minihameet ovat syntiä, ja homous sekä alastomuus aiheuttavat jopa luonnonkatastrofeja.

Hänen kannattajiensa on arvioitu lahjoittaneen saarnaajan elämisen ja toiminnan tukemiseen miljoonasummia.

Kotisivuillaan yhdistys korosti aiemmin syksyllä, ettei Owuor ole tulossa Suomeen puhumaan homoseksuaalisuudesta, vaan julistaa ”Messiaan Jeesuksen tulemusta ja rukoilee sairaiden puolesta”.

Afrikassa Owuor kerää tilaisuuksiinsa kymmenien tuhansien ihmisten yleisöjä, ja maailmalla hänen kannattajiensa on arvioitu lahjoittaneen saarnaajan elämisen ja toiminnan tukemiseen miljoonasummia.

VANTAAN apulaiskaupunginjohtaja, kaupunkikulttuurista ja hyvinvoinnista vastaava Riikka Åstrand päätti Owuorin yhteisön tilavarauksen hyväksynnästä.

Hän kommentoi asiaa Demokraatille sähköpostitse.

Åstrandin mukaan kaupunki on keskustellut järjestäjän kanssa ja varmistanut, ettei tilaisuudessa käsitellä kaupungin arvojen vastaisia, syrjiviä tai lainvastaisia teemoja. Hänen mukaansa tila vuokrataan markkinahintaan, eikä kaupunki tue tapahtumaa taloudellisesti.

– Ymmärrämme, että puhujan aiemmat lausunnot voivat herättää huolta. Kaupungin tehtävänä ei kuitenkaan ole arvioida yksittäisten henkilöiden mielipiteitä, vaan varmistaa, että kaupungin tiloissa järjestettävät tapahtumat noudattavat lakia ja ovat kaupungin arvojen mukaisia, Åstrand kirjoittaa.

Järjestäjäyhteisö on kotisivuillaan väittänyt, että varsinkin sateenkaari-ihmisten ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö Seta haluaa ”vaimentaa henkisellä väkivallalla kaikki heidän mielestään vääräuskoiset”, ja käyttää hallitsemaansa suomalaista mediaa tähän työhön.

– Länsimainen demokratia pohjautuu ajatukseen yhteiskunnasta, joka on moniääninen ja moniarvoinen ja jossa vallitsee uskonnonvapaus. Kaupungin omien arvojen lisäksi pyrimme aina puolustamaan myös tätä yhteiskuntamme peruslähtökohtaa, kun teemme työssämme erilaisia linjauksia, Åstrand kirjoittaa.