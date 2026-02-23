Palkittu politiikan aikakauslehti.
23.2.2026 11:11 ・ Päivitetty: 23.2.2026 11:11

Apulaisoikeusasiamies: Vankien oikeus riittäviin mielenterveyspalveluihin ei toteudu

LEHTIKUVA / STR / TIMO HEIKKALA

Vankien oikeus riittäviin mielenterveyspalveluihin ei toteudu puutteellisten resurssien vuoksi, ilmoittaa eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin. Asia kävi ilmi Sakslinin määräämästä tarkastuksesta Vankiterveydenhuollon (VTH) Turun poliklinikalle viime lokakuun lopulla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tarkastuksessa havaittiin useita haasteita, jotka liittyivät toiminnan sujuvuuteen ja palvelujen saatavuuteen.

Sakslinin mukaan VTH:n puutteellisten resurssien vuoksi vankien oikeus riittäviin mielenterveyspalveluihin ei toteudu. Vankien terveyden- ja sairaanhoito on täysin riippuvaista VTH:n toiminnasta, sillä vangeilla ei ole mahdollisuutta hakeutua muihin terveydenhuollon palveluihin, kuten muulla väestöllä. Lisäksi ennakoitu vankimäärän kasvu lisää terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen tarvetta tulevaisuudessa.

Tarkastuksessa havaittiin myös, etteivät vankien yhteyden saaminen poliklinikalle ja asiointilomakkeiden käsittely toteudu lain edellyttämällä tavalla.

Lisäksi adhd-tutkimusten hoitopolussa havaittiin merkittäviä viiveitä ja tutkimuksiin pääseminen on heikentynyt pitkien jonojen takia.

Henkilöstö- ja lääkäriresurssit riittämättömiä

Turun poliklinikan toimintaan ja potilastyön organisointiin vaikutti myös olennaisesti henkilöstö- ja lääkäriresurssien riittämättömyys. Sakslin korostaa, että lääkäripalvelujen saatavuuden turvaaminen on keskeistä hoidon laadun, potilasturvallisuuden ja lain velvoitteiden toteutumisen kannalta.

Apulaisoikeusasiamies on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriötä sekä valtiovarainministeriötä ilmoittamaan syyskuun loppuun mennessä, mihin toimiin ne ovat ryhtyneet VTH:n riittävien resurssien turvaamiseksi, kuten perustuslain 22. pykälä edellyttää. Sakslin otti jo viime huhtikuussa kantaa vankiloiden psykiatrisen hoidon saatavuuteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuudessa toimiva Vankiterveydenhuolto järjestää terveyspalvelut Suomen vangeille.

