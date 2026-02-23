Apulaisoikeusasiamies: Vankien oikeus riittäviin mielenterveyspalveluihin ei toteudu

Vankien oikeus riittäviin mielenterveyspalveluihin ei toteudu puutteellisten resurssien vuoksi, ilmoittaa eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin. Asia kävi ilmi Sakslinin määräämästä tarkastuksesta Vankiterveydenhuollon (VTH) Turun poliklinikalle viime lokakuun lopulla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tarkastuksessa havaittiin useita haasteita, jotka liittyivät toiminnan sujuvuuteen ja palvelujen saatavuuteen.

Sakslinin mukaan VTH:n puutteellisten resurssien vuoksi vankien oikeus riittäviin mielenterveyspalveluihin ei toteudu. Vankien terveyden- ja sairaanhoito on täysin riippuvaista VTH:n toiminnasta, sillä vangeilla ei ole mahdollisuutta hakeutua muihin terveydenhuollon palveluihin, kuten muulla väestöllä. Lisäksi ennakoitu vankimäärän kasvu lisää terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen tarvetta tulevaisuudessa.

Tarkastuksessa havaittiin myös, etteivät vankien yhteyden saaminen poliklinikalle ja asiointilomakkeiden käsittely toteudu lain edellyttämällä tavalla.

Lisäksi adhd-tutkimusten hoitopolussa havaittiin merkittäviä viiveitä ja tutkimuksiin pääseminen on heikentynyt pitkien jonojen takia.

Henkilöstö- ja lääkäriresurssit riittämättömiä

Turun poliklinikan toimintaan ja potilastyön organisointiin vaikutti myös olennaisesti henkilöstö- ja lääkäriresurssien riittämättömyys. Sakslin korostaa, että lääkäripalvelujen saatavuuden turvaaminen on keskeistä hoidon laadun, potilasturvallisuuden ja lain velvoitteiden toteutumisen kannalta.

Apulaisoikeusasiamies on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriötä sekä valtiovarainministeriötä ilmoittamaan syyskuun loppuun mennessä, mihin toimiin ne ovat ryhtyneet VTH:n riittävien resurssien turvaamiseksi, kuten perustuslain 22. pykälä edellyttää. Sakslin otti jo viime huhtikuussa kantaa vankiloiden psykiatrisen hoidon saatavuuteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuudessa toimiva Vankiterveydenhuolto järjestää terveyspalvelut Suomen vangeille.