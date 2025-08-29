Apulaisoikeusasiamies Ylelle: Valtion asuntorahaston lakkauttaminen ongelmallista

Valtion asuntorahaston lakkauttaminen on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Maija Sakslinin mukaan perusoikeuksien näkökulmasta ongelmallista. Sakslinin näkemyksistä kertoo Yle. Demokraatti Demokraatti

Petteri Orpon (kok.) hallitus on lakkauttamassa valtion asuntorahastoa ja siirtämässä varat valtion budjettiin. Esitys on tulossa syksyllä eduskunnan käsittelyyn.

Valtion asuntorahaston avulla esimerkiksi kunnat voivat rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja erityisryhmille ja ihmisille, joilla ei ole varaa markkinavuokriin. Tilastokeskuksen mukaan tuetuissa kohteissa asui vuonna 2023 hieman yli 480 000 ihmistä.

SAKSLININ mukaan näin on voitu edistää omatoimista asumisen järjestämistä perustuslain edellyttämällä tavalla ja turvata haavoittuvien ihmisryhmien asumista.

– Nyt ei ole esitetty, miten perustuslaissa turvattu oikeus asumiseen jatkossa toteutetaan, kun tämä väline poistuu, Sakslin sanoo Ylelle.

Perustuslain mukaan julkisella vallalla on velvollisuus edistää asumisen omatoimista järjestämistä sekä tukea ja edistää oikeutta asuntoon. Sakslinin mukaan myös oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnassa on todettu, että asunnon tulee mahdollistaa hyvä elämä, yksityisyys sekä lapsen edun ja hyvinvoinnin toteutuminen.

– Tästä lakiehdotuksesta ei kuitenkaan käy ilmi, miten nämä velvollisuudet jatkossa turvataan, jos asuntorahasto, joka on tähän asti vastannut näiden velvollisuuksien toteutumisesta, lakkaa toimimasta tai sen rooli muuttuu.

Sakslinin mukaan myös lakiesityksen vaikutusarviot ovat puutteellisia.