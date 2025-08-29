Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

29.8.2025 07:01 ・ Päivitetty: 29.8.2025 07:01

Apulaisoikeusasiamies Ylelle: Valtion asuntorahaston lakkauttaminen ongelmallista

Arja Jokiaho/Demokraatti

Valtion asuntorahaston lakkauttaminen on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Maija Sakslinin mukaan perusoikeuksien näkökulmasta ongelmallista. Sakslinin näkemyksistä kertoo Yle.

Demokraatti

Demokraatti

Petteri Orpon (kok.) hallitus on lakkauttamassa valtion asuntorahastoa ja siirtämässä varat valtion budjettiin. Esitys on tulossa syksyllä eduskunnan käsittelyyn.

Valtion asuntorahaston avulla esimerkiksi kunnat voivat rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja erityisryhmille ja ihmisille, joilla ei ole varaa markkinavuokriin. Tilastokeskuksen mukaan tuetuissa kohteissa asui vuonna 2023 hieman yli 480 000 ihmistä.

SAKSLININ mukaan näin on voitu edistää omatoimista asumisen järjestämistä perustuslain edellyttämällä tavalla ja turvata haavoittuvien ihmisryhmien asumista.

– Nyt ei ole esitetty, miten perustuslaissa turvattu oikeus asumiseen jatkossa toteutetaan, kun tämä väline poistuu, Sakslin sanoo Ylelle.

Perustuslain mukaan julkisella vallalla on velvollisuus edistää asumisen omatoimista järjestämistä sekä tukea ja edistää oikeutta asuntoon. Sakslinin mukaan myös oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnassa on todettu, että asunnon tulee mahdollistaa hyvä elämä, yksityisyys sekä lapsen edun ja hyvinvoinnin toteutuminen.

– Tästä lakiehdotuksesta ei kuitenkaan käy ilmi, miten nämä velvollisuudet jatkossa turvataan, jos asuntorahasto, joka on tähän asti vastannut näiden velvollisuuksien toteutumisesta, lakkaa toimimasta tai sen rooli muuttuu.

Sakslinin mukaan myös lakiesityksen vaikutusarviot ovat puutteellisia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
28.8.2025
Keskisarja pyöräytti taas myllyään – ja me muut annamme sille vauhtia tyhjällä arvopuheella
Lue lisää

Susanna Luikku

Toimituksen kommentit
27.8.2025
Miksei asioista puhuta – eli miksi SDP on hiljaa, kun muut ränttäävät jo?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
27.8.2025
Arvio: Darren Aronofskyn surullinen uutuus saa kysymään miksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU