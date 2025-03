Apulaisoikeuskansleri: Liikaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa – ”Ilmiönä sukupuolittunut”

Apulaisoikeuskanslerin mukaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa on Suomessa parannettava. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Perjantaina lähettämässään tiedotteessa Mikko Puumalainen totesi, että Suomessa pitäisi ryhtyä ripeästi valmistelemaan lakimuutoksia, jotta viranomaisten toiminta vastaisi Suomea sitovia kansainvälisiä velvoitteita.

- Naisiin kohdistuva väkivalta ja lähisuhdeväkivalta ovat suomalainen rakenteellinen ihmisoikeusongelma, joka aiheuttaa pysäyttävän määrän inhimillistä kärsimystä ja tuskaa, apulaisoikeuskansleri sanoo.

Parisuhdeväkivalta on Suomessa selvästi yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa. Noin kolmasosa suomalaisnaisista on elämänsä aikana joutunut kumppaninsa tekemän väkivallan uhriksi.

- Väkivalta on ilmiönä sukupuolittunut, koska väkivallan muodot, motiivit ja seuraukset ovat erilaisia eri sukupuolille. Naiset kohtaavat miehiä useammin väkivaltaa läheisissä suhteissa, ja myös seksuaaliväkivallan kokemukset kasaantuvat naisille, tiedotteessa sanotaan.

APULAISOIKEUSKANSLERI antoi torstaina huomautuksen poliiseille tapauksessa, jossa mies murhasi naisystävänsä.

Päätöksen mukaan henkirikosta edeltävän vuoden aikana mies uhkasi ja vainosi naista sekä rikkoi toistuvasti tuomioistuimen määräämää lähestymiskieltoa. Nainen oli tehnyt poliisille useita rikosilmoituksia.

Poliisin tiedossa oli apulaisoikeuskanslerin mukaan lukuisia taustatekijöitä, jotka tutkimusten mukaan voivat ennakoida väkivaltaa. Poliisi ei kuitenkaan kyennyt arvioimaan tietoja ja riskejä kokonaisuutena.

- Väkivallan riskiä ei kyseisessä tapauksessa arvioitu järjestelmällisesti. Uhrin turvallisuusriskien hallitsemiseksi ei laadittu suunnitelmaa, tiedotteessa sanotaan.

Henkilökohtaiseen turvallisuuteen liittyvissä rikoksissa keskeistä pitäisi apulaisoikeuskanslerin mukaan olla uhrin suojelu.

- Naisen traaginen kohtalo osoitti vakavia puutteita rikosoikeudellisessa järjestelmässämme. Läheisväkivallan uhri ei saa suojaa rikosprosessin ulkopuolella.

TORSTAINA huomautuksen apulaisoikeuskanslerilta sai myös poliisipartio, joka ei kirjannut rikosilmoitusta turvakodin edustalla tapahtuneesta väkivallanteosta.

Päätöksen mukaan turvakodin työntekijät näkivät, kuinka naista lyötiin. Paikalle tullut poliisipartio ei kuitenkaan kirjannut rikosilmoitusta, sillä nainen ei itse kertonut tulleensa pahoinpidellyksi. Apulaisoikeuskanslerin mukaan poliisit toimivat lainvastaisesti.

- Lieväkin pahoinpitely on virallisen syytteen alainen rikos, mikäli asianosaisten välillä on tai on ollut läheissuhde. - – Läheissuhteissa on tyypillistä, että väkivallan uhri ei asiaan mahdollisesti liittyvän pelon tai häpeän vuoksi itse kerro kaikkea, tiedotteessa sanotaan.