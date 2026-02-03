Apulaispormestari iloitsee arkkitehtuurikilpailusta: ”Askel kohti Itäkeskuksen uutta kukoistusta”

Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Johanna Laisaari (sd.) katsoo, että kasvava kaupunki vaatii panostuksia asuinalueiden eriarvoistumisen torjuntaan. Demokraatti Demokraatti

– Meidän on rakennettava kohtuuhintaisia asumismuotoja sekoittaen ympäri Helsinkiä. Lisäksi meidän täytyy tehdä investointeja, uusimisia ja remontteja asemanseutuihin ja lähiöihin, jotta niiden elin- ja vetovoima kasvaa, Laisaari sanoo tiedotteessa.

Hän nostaa esiin Itä-Helsingin hyvät uutiset. Maanantaina Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Stoan ja Puhoksen alueen asemakaavan.

– Kaavan myötä alue virkistyy huomattavasti. Siitä tulee elinvoimaisempi, houkuttelevampi, monipuolisempi ja kaupunkimaisempi ympäristö, jossa yhdistyvät kulttuuri, kaupallinen toiminta ja asuminen.

Toisena hyvänä uutisena Laisaari mainitsee Itäkeskuksen joukkoliikenneterminaalin kehittämisen arkkitehtuurikulpailun avulla.

– Se on yksi konkreettinen askel kohti Itäkeskuksen uutta kukoistusta. Haluamme panostaa Idän sydämen kehittämiseen, Laisaari sanoo.

Syksyllä alkavan kilpailun tavoitteena on luoda nykyisen metroaseman ympäristöön kaupunkikuvallisesti kiinnostavaa ja alueelle vahvaa identiteettiä luovaa ratkaisua. Kilpailu järjestetään yleisenä arkkitehtuurikilpailuna. Asukkaat ja joukkoliikenteen käyttäjät pääsevät kommentoimaan ehdotuksia kilpailun aikana, Laisaaren tiedotteessa kerrotaan.

LAISAARI muistuttaa, että lähiöitä on kehitetty kunnianhimoisesti aikaisemminkin – ja siinä on myös onnistuttu.

– Meille sosialidemokraateille rakas Myllypuro on oivallinen esimerkki siitä, miten asuinrakentamisella, palveluiden parantamisella, lukion ja AMK-kampuksen rakentamisella sekä ostarin ja metroaseman uusimisella saimme alueen kukoistamaan. Näitä keinoja tulee käyttää kaupunkikehitysalueilla ympäri Helsingin, hän sanoo.

Laisaaren mukaan Helsingin kasvu vaatii myös panostuksia uusiin asuntoihin. Laisaaren mukaan olisi tärkeää rakentaa kohtuuhintaista asumista sekoittaen ympäri Helsinkiä.

– Tänä vuonna meillä menee 700 000 asukkaan raja rikki. Asuinrakentaminen on edelleen jäissä, ja hallituksen toimet ovat jääneet köyhiksi. Tarvitsemme kipeästi asuntoja.