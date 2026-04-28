28.4.2026 14:03 ・ Päivitetty: 28.4.2026 14:03
Arabiemiraatit lähtee öljynviejämaiden Opec-järjestöstä
Arabiemiraatit ilmoittaa lähtevänsä öljynviejämaiden Opec-järjestöstä ja laajemmasta Opec+-liittoumasta. Maan virallisen WAM-uutistoimiston tiistaina julkaiseman lausunnon mukaan Arabiemiraattien ero tulee voimaan perjantaina.
Lähdön taustasyiksi kerrotaan maan pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset visiot sekä sitoutumisen vahvistaminen vastuulliseen, luotettavaan ja tulevaisuuteen suuntaavaan rooliin kansainvälisillä energiamarkkinoilla.
- Päätös on seurausta Arabiemiraattien tuotantopolitiikan ja sen nykyisen ja tulevan kapasiteetin kattavasta tarkastelusta, lausunnossa kerrottiin.
- On tullut aika keskittää toimiamme kansallisen etumme edistämiseen.
Abu Dhabin emiraatti liittyi vuonna 1960 perustettuun Opeciin vuonna 1967. Jäsenyys jatkui Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien perustamisen jälkeen vuonna 1971.
Opec+-liittouma perustettiin vuonna 2017. Siihen kuuluu Opec-maiden lisäksi muita öljyntuottajamaita, joista selkeästi merkittävin on öljyntuotantomäärissä mitattuna Venäjä.
ARABIEMIRAATIT on ollut Opec-maiden neljänneksi suurin raakaöljyn tuottaja Saudi-Arabian, Irakin ja Iranin jälkeen.
Persianlahden öljytoimitukset ovat olleet jäissä sen jälkeen, kun Iran on estänyt meriliikenteen kulkua Hormuzinsalmen kautta. Tavallisesti salmen läpi kulkee noin viidesosa maailman raakaöljystä.
WAM:n julkaisemassa lausunnossa sanottiin, että Hormuzinsalmen sulun kaltaisista häiriöistä huolimatta taustalla olevat trendit viittaavat siihen, että maailman energiakysyntä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä jatkaa kasvuaan.
Iran on tehnyt Persianlahden maista runsaimmin iskuja juuri Arabiemiraatteihin sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat laajat ilmaiskunsa Iraniin. Arabiemiraatit on vaatinut voimakkaampia vastatoimia Iranin iskuihin kuin sen naapurimaat, joiden suhtautuminen Irania kohtaan on ollut suopeampaa.
