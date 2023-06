Arhinmäestä kanneltu oikeuskanslerille, myös poliisi tutkii – voitko jatkaa tehtävässäsi?

Itä-Uudenmaan poliisi on vahvistanut tiedotteellaan, että poliisilaitoksessa on tutkittavana tapaus, jossa Vantaan Länsimäessä sijaitsevaan, Vuosaaren satamaan johtavan alikulkusillan seinään on maalattu tageja. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeillä vahingonteko sekä raideliikenteen häirintä.