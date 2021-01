Arhinmäki huolissaan lasten harrastuskatkosta: ”Tulee drop out -ilmiötä” – Vapaavuori ärähti eilen

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, taannoin urheiluministerinäkin toiminut Paavo Arhinmäki puntaroi blogissaan koronatilannetta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän muistuttaa, että Suomen koronatilanne on tällä hetkellä Euroopan parhaita, mutta tilanne voi pahentua nopeastikin.

– Koska koronakriisi ei ole vielä ohi, tarvitsemme mahdollisesti myös uusia rajoituksia.

Arhinmäki nostaa kuitenkin erityisesti esiin lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ja koulunkäynnin. Lasten harrastukset ovat olleet nyt tauolla monilla alueilla joulukuun alusta, jo puolitoista kuukautta.

– Kun keskustelee valmentajien, opettajien, ohjaajien ja vanhempien kanssa, alkaa tämä näkyä. Lasten motivaatio harrastamiseen laskee, tulee drop out -ilmiötä. Jos lapsi kerran putoaa pois harrastuksesta, on paluun kynnys aina korkea. Siksi nyt käynnissä oleva harrastuskatko voi vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen, hän kirjoittaa.

– Sama koskee toista astetta, joka on etäopetuksessa. Lyhyellä tähtäimellä tämä vaikuttaa erityisesti abiturientteihin. Kirjoituksille on annettu liian suuri painoarvo tulevan opiskelupaikan saannissa ja nyt eri puolella Suomea abit ovat myös eriarvoisessa asemassa sen mukaan missä on lähi- ja missä etäopetusta. Erityisesti vähän heikommin pärjänneet kärsivät tilanteesta. Myöskin ammatillisella toisella asteella etäopetus on hankalaa. Kun välillä muutenkin on vaikea motivoida opiskelijoita, etäopetuksen antaminen erityisesti ammatillisella puolella on todella haastavaa, hän jatkaa.

Arhinmäki toteaa, että aikuisille useimmiten kuukausi tai kaksi on varsin lyhyt aika, mutta lapsille ja nuorille se on ikuisuus.

– Nyt kun pohditaan rajoitustoimia, tehdään mieluummin lisää meitä aikuisia koskettavia rajoitustoimia ja höllennetään niitä lasten ja nuorten osalta. Pyritään rakentamaan turvallinen tapa käydä koulua ja harrastaa omissa rajatuissa ryhmissä. Tätä toivoisin nyt vakavasti harkittavan samaan aikaan, kun perustellusti tarvitaan mahdollisesti myös uusia rajoitustoimia, hän päättää.

Myös ainakin sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on tviitannut teemasta ja kertonut hallituksen suhtautumistavasta.

– Hallitus kävi läpi koronatilannekuvaa ja valmistelemme tiukennuksia mm. rajaliikenteeseen. Virusmuunnokset aiheuttavat syystä huolta ja tarvitaan riittävät toimet, jotta muunnokset eivät pääsisi leviämään Suomessa, Ohisalo tviittaa.

– Rajaliikenteen vahvempi rajoittaminen on pienempi paha kuin koko yhteiskunnan sulkeminen. Haluamme turvata lasten ja nuorten kasvumahdollisuudet sekä muiden heikoimmassa asemassa olevien arjen niin, ettei rajoitustoimilla aiheutettaisi pidempiaikaisia ongelmia, Ohisalo jatkaa.

Twitterissä Helsingin pormestari, syksyllä Suomen Olympiakomitean Jan Vapaavuori toteaa olevansa asiasta samaa mieltä Ohisalon kanssa.

Vapaavuori otti myös jo eilen kantaa asiaan.

– Jos hallitus on sitä mieltä, että brittimuunnos estää lasten ja nuorten harrastukset, käy helposti niin, että harrastuksiin ei päästä moneen kuukauteen. Jos hallitus on tätä mieltä, sen pitää sanoa tämä ääneen ja myös ottaa päätöksestään vastuu, hän kirjoitti eilen Twitterissä.

