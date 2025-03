Arpapeliä Yhdysvaltojen rajalla: maahanpääsyn määräyksissä epäselvyyttä

Yhdysvaltoihin matkaajan täytyy itse selvittää maahantulon edellytykset. Transihmisten maahantulo Yhdysvaltoihin näyttää vaikeutuvan toimenpidemääräyksen perusteella. Näin sanoivat sekä lentoyhtiö Finnair että muutamat matkatoimistot, joihin STT otti lauantaina yhteyttä. Maahantulosääntöjen kiristämisen yksityiskohdat olivat STT:n haastattelujen perusteella yhä epäselvät.

Suomen ulkoministeriö (UM) päivitti perjantaina matkustustiedotettaan Yhdysvaltoihin maan tiukentuneen maahantulopolitiikan takia.

Yhdysvaltojen helmikuisen toimenpidemääräyksen mukaan Esta-lupaa tai viisumia hakevan on ilmoitettava vastaisuudessa sukupuolekseen mies tai nainen. Maahantulohakemuksessa on kerrottava se sukupuoli, joka on määritelty syntymähetkellä.

STT kysyi Yhdysvaltojen viranomaisilta tarkennusta siihen, voivatko passi ja viisumi tai Esta erota merkinnöiltään vai johtaisiko tämä ristiriita maahantulon hylkäämiseen. STT ei saanut lauantai-iltapäivään mennessä Yhdysvaltojen viranomaisilta yksiselitteistä vastausta, joka varmistaisi asian.

Suomalaiset eivät tarvitse Yhdysvaltoihin matkustaessaan viisumia, vaan sähköisen Esta-luvan. Estaa tarvitaan myös, jos matkaan kuuluu välilasku Yhdysvalloissa.

Tilanne on hankala, sillä uusista linjauksista ei ole tullut Yhdysvaltojen viranomaisilta yksityiskohtaista ohjeistusta.

YHDYSVALTOJEN tiukentuneet maahantulomääräykset ovat herättäneet kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten transihmisten on mahdollista päästä Yhdysvaltoihin.

UM suosittelee varmistamaan maahantulon edellytykset etukäteen Yhdysvaltain viranomaisilta.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoi STT:lle, että tilanne on hankala, sillä uusista linjauksista ei ole tullut Yhdysvaltojen viranomaisilta yksityiskohtaista ohjeistusta.

Nyt noudatetaan vielä tuttuja ohjeita: ennen koneeseen nousua Estan ja passin voimassaolo tarkistetaan. Tallqvistin mukaan tähänkään asti tietojen täsmäämistä tai Estan sisältöä ei ole tarkistettu.

- Kuten aina, asiakas tietysti vastaa, että hänellä on maahantulon edellytykset kunnossa, Tallqvist sanoi.

Finnair lentää tänäkin viikonloppuna Suomesta Yhdysvaltoihin. Lauantain kaksi lentoa suuntasivat New Yorkiin ja Miamiin, sunnuntaina kohteina ovat New York ja Los Angeles.

ASIAKKAAN vastuuta painottavat myös matkatoimistot Tjäreborg ja TUI. Sama pätee Finnairin omistamaan Aurinkomatkoihin. STT:n haastattelemien matkatoimistojen edustajien mukaan asiakkailta ei vielä lauantaiaamupäivään mennessä ollut tullut yhteydenottoja tai kysymyksiä asiaan liittyen.

Mikkel Hansen TUIn mediaviestinnästä kertoi, että ulkoministeriön ohjeistusta seurataan tarkasti. Uudesta tilanteesta aiotaan viestiä asiakkaille, kunhan siihen saadaan selvyyttä.

Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen kertoi STT:lle, ettei Tjäreborgin asiakkaita ole viikonloppuna tai lähipäivinä matkustamassa Yhdysvaltoihin eikä asiakkaille annettavaa ohjeistusta ole muutettu.

- Meillä on tietysti aina ilmoitusvelvollisuus, ja annamme mahdollisimman paljon informaatiota asiakkaille, mutta virallisten paperien hankkiminen on asiakkaan omalla vastuulla ja se, että paperit ovat kunnossa, Virtanen sanoi.