Arvio: Oscar-voittaja teki pöllön lesbokomedian, jossa miehet ovat tunaroivia tomppeleita

On elokuvia, jotka ovat vakavia taideteoksia tai kuvaavat vaikkapa historiaa pilkuntarkasti. Sitten on Ethan Coenin ohjaama Drive-Away Dolls (2023), joka on tie-elokuvaan muotoon rennosti kietaistu lesbokomedia vailla vähäisintäkään ryppyotsaisuuden viritystä.