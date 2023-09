Arvio: Itsetuhoinen uhkapelaaja ja aivoton hoitajasetä kuskaavat ruumiita kotimaisessa mustassa komediassa

Aki Kaurismäen ja Pirjo Honkasalon kaltaisten veteraani-ikäisten auteurien jälkeen listalla alaspäin mennessä vastaan tulee jossain vaiheessa myös uudemman polven Teemu Nikin ohjaajanimi, jonka elokuvia ei ole tehty taskulaskin kädessä.

48-vuotias Nikki on tätä nykyä maan tuotteliampia ohjaajia. Erikoisesta nuortenfilmistä Lovemillasta (2015) käynnistynyt ura pitkissä elokuvissa on kokoelma järjenjuoksusta riisuttuja kalkkunoita (3Simoa, Nimby) ja ympäröivää todellisuutta omalaatuisesti tarkastelevia pikku helmiä (Armomurhaaja, Sokea mies joka ei nähdä Titanicia).

Uutuuden lisäksi tuotantoputkessa on jo kaksi seuraavaakin elokuvaa.

Peluri – Kuolema on elävien ongelma (2023) on nimetty luotaantyöntävästi. Sen keskiössä on mies, joka on pelannut rahansa ja pian avioliittonsa. Ruumiita työkseen kuskaava uhkapeluri tutustuu eräälle keikalla naiseen, jonka kautta hän uppoaa yhä syvemmälle addiktioiden suohon.