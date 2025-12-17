Elokuva
Arvio: Jean-Luc Godard uudistaa elokuvan kielen Richard Linklaterin tyylikkäässä muotokuvassa
Joukko kuuluisaan Cahiers du cinéma -lehteen kirjoittaneita filmihulluja mullisti tavan tehdä ja katsoa elokuvia 1960-luvun taitteessa.
Ranskan uuden aallon muodosti löyhä ryhmä kapinallisia, joita yhdisti polte toimia omilla ehdoilla ja luoda seitsemännelle taiteelle uudet säännöt.
Liikkeen avauksena pidetään Francois Truffaut’n 400 kepposta (1959), mutta vaikutusvaltaisimmaksi elokuvaksi ponkaisi Jean-Luc Godardin debyyttiohjaus Viimeiseen hengenvetoon (1960).
Godard janosi kaduille studion sijaan, keksi käsikirjoitusta lennosta ja vähät välitti kuvausteknisistä tottumuksista. Käsivara, hyppyleikkaukset ja neljännen seinän rikkomiset ravistelivat perinteiseen juonielokuvaan fakkiintunutta katsojaa horroksesta.
AMERIKKALAINEN Richard Linklater tunnetaan jo entuudestaan Ranska-fanina: myös Rakkautta ennen auringonlaskua (2004) sijoittuu Pariisiin. Nouvelle Vague (2025) on tyylikkään mustavalkoinen ja ajankuvaltaan autenttinen.
Nouvelle Vague
Ohjaus: Richard Linklater
Pääosissa: Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin, Adrien Rouyard
2025, 105 minuuttia
★★★☆☆
Elokuva seuraa Godardin esikoisen kaoottisilta vaikuttavia valmisteluja ja kuvauksia. Mustia aurinkolaseja kaikkialla pitävä ohjaaja houkuttelee halpiksensa pääosaan vastahakoisen Hollywood-näyttelijän Jean Sebergin ja nousevan ranskalaisen tähden Jean-Pierre Belmondon.
Linklater tapailee elokuvan muodon kohteen kaltaiseksi. Sellaisena Nouvelle Vague on ihailtavan taitava suoritus. Vaikutelma on dokumentaarinen, vaikka kyse on fiktiosta.
Kaikkein eniten hämmästelee, kuinka kumous oli edes mahdollinen. Vain parin vuoden sisällä Ranskassa ilmestyi yli 160 esikoiselokuvaa.
Myöhemmin uuden aallon vaikutus valui mainoksiin, musiikkivideoihin ja populaarielokuvaan. Se olisi jonkun syvällisemmän teoksen aihe.
Nuori nero taas politisoitui ja tuli entistä kokeilevammaksi kenties jäljittelijöitään paetakseen. Oman tiensä kulkija kuoli avustettuun itsemurhaan 2022.
