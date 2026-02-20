Arvio: Kuoleman kohtaamisen vaikeutta pohtiva Taival-näytelmä avaa Komin uuden tilan Hakaniemessä

Kom-teatteri pyrkii laajentamaan yleisöpohjaansa, ja uuden näyttämön avausteoksella on sellaiseen hyvät edellytykset. Minna Tawast

Komilla on ollut viime kuukausina edessään valtionavun leikkauksista selviämisen lisäksi legendaariselta Kapteeninkadulta linjasaneerauksen tieltä evakoituminen. Hakaniemessä, sijaitsevasta pankkisalista on remontoitu pikavauhtia teatteri tilavine aulabaareineen ja katsomoineen. Osoite, Paasivuorenkatu 3, on sama, jossa tämän lehden toimitus sijaitsi 1990-luvun loppuun asti.

TEATTERI

Kom-teatteri

Antti Hyyrynen – Tuomo Rämö: Taival Näytelmätekstin pohjana Antti Hyyrysen sanoitukset Stam1na-yhtyeen Taival-albumilla – Ohjaus Tuomo Rämö – Lavastus Aino Koski – Puvut Joona Huotari-Andreou – Valot Tomi Suovankoski – Äänet Jani Rapo – Musiikin sovitukset Antti Hyyrynen – Rooleissa Tommi Eronen, Isla Mustanoja, Tuuli Paju ja Hanna Raiskinmäki

Hakaniemi ja Paasitornin naapuruushan luontuvat hyvin vasemmistotaustaiselle Komille. 1971 aloittaneen, Suomen vanhimpiin kuuluvan ryhmämuotoisen teatterin perustajille tärkeä lähtökohta oli ohjelmisto, jolla haluttiin kertoa tavallisten ihmisten elämästä sekä esittää uusia näytelmiä uusilta kotimaisilta kirjailijoilta. Toinen tärkeä asia oli organisaatiomalli, jossa päätökset tehdään yhdessä ja hierarkiat teatterin sisällä ovat matalat.

175-paikkainen uusi teatteritila on avara, valoisa ja kaunis. On selvää, että katsomon reunoilla sijaitsevat pylväät ovat vähentäneet penkkien määrää, koska niiden taakse ei katsojia voi sijoittaa. Näyttämölle mahtuu lavastamaan kesämökin ympäröivine metsineen ja rantoineen, sillä sellainen on uuden salin ensimmäisen esityksen tapahtumapaikka.

TUOMO RÄMÖ on kirjoittanut ja ohjannut Kom-teatteriin kuolemaa ja kohtaamisen vaikeutta käsittelevään hevibändi Stam1nan albumiin perustuvan Taival-nimisen kantaesityksen. Samannimisen levyn lyriikat ovat solisti Antti Hyyrysen, joka vastaa myös Taival-esityksen musiikista. Yhdessä muun äänimaailman kanssa se seuraa ja kommentoi hienovaraisesti lavan tunnelmia ja tapahtumia eikä siis ole kokoelma Stam1nan albumin kappaleita.

Juonen tasolla isän ja tyttären vaikeasti kommunikoivaa suhdetta ja isän kuolemaa kuvaava Taival on yksi teattereissa lähiaikoina pyörineistä vanhempi-lapsi-suhdetta käsittelevistä esityksistä, esimerkkeinä vaikkapa Kansallisteatterin Viides askel ja Isän maa sekä Jurkan Kaninkolon asukit. Erona edellisiin näyttäytyy selvimmin se, että Taival ei laajene perhepiirin ulkopuolelle.

Monia sävyjä, maagisia, traagisia sekä komediallisia, saava esitys liikkuu muistojen, mielikuvien ja nyt-hetken välillä. Se ei täysin onnistu kirkastamaan näkökulmiaan. Joissain kohdin dialogia olisi voinut terästää, jotkut kohtaukset taas tuntuivat hiukan motivoimattomilta, ja esityksen rytmi kärsii. Tässä kohtaa mietin, kuinka paljon Stam!nan lyriikat ovat vaikuttaneet myös dramaturgiaan. Kappaleiden sanoitukset kun yleensäkin toimivat toiston ja kuvien maalailun kautta draaman tapahtumapainotteisuuden sijaan.

MONITAHOISUUTTA esitykseen tuodaan myös miehittämällä sama rooli ueammalla näyttelijällä. Tommi Erosen eläinlääkäri-isä on vanhan kansan vähäpuheinen ja ärtyisä mutta mielenkiintoisella tavalla itsenäinen henkilö. Samassa roolissa Isla Mustanoja tuo isästä esiin koomisempia painotuksia. Tuuli Pajun esittämä tytär on eksyksissä, Mustanojan vanhempi versio kiukkuisempi. Monta sivuroolia esittävä Hanna Raiskinmäkin loistaa varsinkin komediallisissa kohtauksissa.

Lavastaja Aino Kosken luoma näky on samaan aikaan herkkä, tuttu ja apea. Vaalean puisen näyttämön katosta roikkuu lehdettömiä koivuja. Kattorakennelma koivuineen aukeaa välillä kahtia kuin pahvilaatikon kannet. Visuaalinen efekti on vahva, ja ahtaan tilan tunnelmaan virtaa happea. Joona Huotari-Andreoun hieno puvustus vahvistaa esityksen teemaa, haavaa lapsessa ja vanhemmassa.

Komin johtaja Susanna Airaksinen on kertonut teatterin pyrkivän laajentamaan yleisöpohjaansa niihin, joille teatteri ei ole entuudestaan tuttu paikka. Taival-esityksen luulisi tavoittavan myös heviyleisöjä sekä nuorempaa väkeä.