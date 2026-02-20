Arvio: Off/on-suhde, stand-upia ja lentopalloa – toimivia aineksia romanttiselle komedialle

Bradley Cooperin kolmannessa ohjaustyössä tavanomainen erotarina kerrotaan tuorein koukuin. Rolf Bamberg Demokraatti

Merkittävimmät elokuvapalkinnot ovat sitkeästi kiertäneet Bradley Cooperia, vaikka hän on ollut tuottajana mukana esimerkiksi sellaisissa parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaissa kuin Unelmien pelikirja, American Hustle, American Sniper ja Joker sekä parhaan miespääosan ehdokkaanakin puolenkymmentä kertaa.

Kahdeksan ehdokkuutta kaikkiaan keränneessä esikoisohjauksessaan A Star Is Born hän oli ehdolla kolmessa kategoriassa, mutta sen ainoa pysti tuli lopulta musiikista, johon Cooper ei sentään ollut näppejään saanut mukaan.

Uusimmassa elokuvassaan Is This Thing On? Cooperilla on yhä vahvempi auteurmainen ote, sillä hän on paitsi ohjaaja myös yksi käsikirjoittajista ja päätuottajista sekä vielä keskeisen sivuroolin esittäjä.

Oscareita ei Cooperille ole luvassa tänäkään vuonna, kun tämä elokuva ei päässyt ehdolle missään kategoriassa.

Se on tavallaan ymmärrettävää, sillä Cooperin yhdessä sen miespääosanesittäjän Will Arnettin ja Mark Chappellin kanssa käsikirjoittama elokuva on muodoltaan sen verran pieni ja erotarinana lähtökohtaisesti peruskamaa, ettei se välttämättä herätä isompaa huomiota.

Harmi, sillä ohjaus on hyvä ja tarina tasapainoiseksi ja koukukkaaksi kirjoitettu. Jos Is This Thing Onin änkeää epämääräiseen romanttisen komedian fakkiin, se poikkeaa siinä kategoriassa monella tapaa edukseen.

ELOKUVA:

Is This Thing On?

Ohjaus: Bradley Cooper

Pääosissa: Will Arnett, Laura Dern, Andra Day, Bradley Cooper

2025, 120 min.

★★★☆☆

ELOKUVAN NOKKELASTI punottu nimi Is This Thing On? aukeaa luontevasti kahteen suuntaan.

Ensinnäkin nimi viittaa tarinan pääparin Tessin (Laura Dern) ja Alexin (Will Arnett) avioliittoon, jonka jatkamisen mielekkyydestä kummallakin osapuolella on epäilyksensä. Kun sen kuuluisan ”seven years itch” -luonnonlain myötä avioarki on alkanut jo haukotuttaa ja nakertaa Tessin ja Alexin suhteesta intohimoa, on mietittävä aikalisää tai pelin kokonaan poikki viheltämistä.

Alex pakkaa laukkunsa ja muuttaa hotelliin. Tess jää jälkikasvun kanssa kotiin elättelemään haaveita paluusta vanhan leipälajinsa lentopallon pariin.

Alexin samoillessa eräänä iltayönä päämäärättömästi New Yorkin katuja hän osuu sattumalta baariin, jonka portimo kinuaa häneltä 15 dollarin sisäänpääsymaksua. Sitä Alex ei halua maksaa. ”Esiintyjät pääsevät ilmaiseksi”, toteaa ovimies, ja näin Alex tutustuu ensi kerran stand upin maailmaan suoraan sen syvästä päästä, lavalta.

Jo kohta hän on jorisemassa mikkiin – ja se on tosiaan päällä, mistä elokuvan nimen toinen juonne – varsin ex tempore -pohjalta yleisölle sitä ja tätä muuttuneesta elämäntilanteestaan ja avioliittonsa rapautumisesta.

Naurattavia punch lineja ei tarjolla juuri ole, mutta jotenkin Alexin vilpittömyys vetoaa porukkaan. Se taas saa Alexin kokeilemaan stand upia vielä uudemmankin kerran. Ja vielä uudemman ja vielä…

Hän kuitenkin pitää jotenkin nolostellen nämä julkiset avautumisharjoituksensa salassa läheisiltään.

Juonellisesti mukavana koukkuna erostaan jo kertoneet Alex ja Tess salaavat ystäviltään sen, että vanha suola on alkanut heti kohta janottaa, ja uusi parinmuodostus uudelta pohjalta on jo harkinnassa. Syntyy klassista salailukomediaa, kun he lähtevät ystäväpiirinsä perinteisen relausviikonlopun viettoon Long Islandille. muka eronneina, mutta hiipivät yöllä yhteiseen petiin.

Kuviota sotkee vielä se, että heidän parhaat ystävänsä Catherine (Andra Day) ja Balls (mistä lie Bradley Cooperin esittämä hemmo kutsumanimensä saanut?) ovat hekin inspiroitumassa eroamaan, nimenomaan Alexin ja Tessin esimerkistä.

KÄSIKIRJOITUS VATVOO parisuhdekiemuroita jokseenkin perinteisesti, mutta stand up -taso tuo tähän tematiikkaan uudenlaista virettä.

Alexin sujahtaminen nopsasti noin vain sisään komediaklubin maailmaan on toki epäuskottava, mutta dramaturgisesti virkeä juttu. Sitä paitsi Alexin häkeltyneet avautumiset kannustavalle yleisölleen ovat elokuvan kutkuttavimpia hetkiä.

Ihan parasta on kuitenkin Laura Dern Tessin roolissa. Olen aina pitänyt häntä aliarvostettuna näyttelijänä – mihin Suomessa saattaa vaikuttaa se, että hänet opittiin uransa alussa tuntemaan täällä enemmän vain ”Rennyn mimminä” kuin lahjakkaana näyttelijänä – joten on hienoa, että hän on nyt kohta kuusikymppisenä saanut näytelläkseen tällaisen vahvan naispääosan. Se on mainiota jatkoa Big Little Lies -sarjan Renata Kleinin roolille, josta Dern palkittiin vuonna 2018 Golden Globella.

Se kuitenkin jää kaivelemaan, että Is This Thing On? jättää näyttämättä Tessin myöhemmät edesottamukset lentopallovalmentajana. Olisi ollut kiinnostava nähdä pitkänsutjakka Dern näyttämässä verkolla hakkurin mallia.

Nyt sitä saa elokuvassa nähdä vain valokuvasuurennoksessa (jossa tosin taitaa oikeasti olla body double), jonka Alex kaipuussaan Tessistä teettää, ja josta tulee parisuhteen uudelleenasemoimisessa keskeinen tekijä.