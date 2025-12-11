Palkittu politiikan aikakauslehti.
11.12.2025 07:30 ・ Päivitetty: 11.12.2025 07:11

Arvio: Muotisuunnittelija Paola Suhosen harhaileva road movie pääsi sittenkin teatterilevitykseen

Kronologisesti kuvatussa tie-elokuvassa tehdään taas matkaa pään sisään.

Rane Aunimo

Demokraatti

Muotisuunnittelija Paola Suhosen elokuvaa esitettiin viime kesänä ilmaisnäytöksissä ympäri Suomea, eikä tietoa teatterilevityksestä kerrottu ainakaan medialle. Sitä ei luultavasti ollut. Nyt yhdistyspohjainen Elävän kuvan keskus Elke tuo sen kaupalliseen ohjelmistoon.

16-milliselle filmille kuvattu teos on Yhdysvalloissa alaa opiskelleen Suhosen toinen pitkä ohjaus. Hän on leikannut elokuvansa itse ja sen skarveissa on soljuvuutta.

Epätavallista tuotantoa on tallennettu kameraan pitkin poikin Suomea juonen kronologisessa järjestyksessä. Ensimmäiset kuvat ovat Helsingistä, viimeiset Sallasta Lapin kaakkoisosista.

Vaikka opiskelijatyön leimaa on myös nimessä, Keskiyön auringosta ikuisuuteen (2025) ei ole onneksi tympeää egoilua.

Tältä osin se eroaa selvästi laulaja Anna Erikssonin ohjauksista, joihin Suhosen työtä ehkä ensimmäisenä vertaa.

Lähimpänä keikarointia ollaan elokuvan alussa, kun ohjaajan julkkisystäviä Meeri Koutaniemestä Ninja Sarasaloon ja Freemanin juoksutetaan ruutuun true fiction cineman verukkeella.

Ammattinäyttelijöitäkin on saatu mukaan iso liuta, mutta vaikutelma on mukavan kotikutoinen.

ELOKUVA:
Keskiyön auringosta ikuisuuteen
Ohjaus: Paola Suhonen
Pääosissa: Alina Tomnikov, Mikael Rautasalo
2025, 149 minuuttia
★★★☆☆

VARSINAINEN löyhä tarina on taustasepustuksia juurevampi.

Siinä eroa tekevä uusperheen nuori vaimoke (Alina Tomnikov) karkaa tien päälle selvittämään tunteitaan saaden kohta matkaseuraa sympaattisen oloisesta rokkipojasta (Mikael Rautasalo).

Nuorukainen on menossa pohjoiseen tapaamaan muistisairasta isäänsä ja havahtuu kuskinkin käsittelevän arkitodellisuuden ahdistavuutta.

Murheellisten laulujen maassa tulee vastaan monenlaista kulkijaa, joilla ei ole antaa vastauksia henkilöitä vaivaavaan apatiaan.

Tie-elokuvat rakentuvat janalle, jossa merkitys piirtyy ääripäiden välillä. Harhailevan juonen epätasaisuus on toisinaan raskasta seurattavaa, vaikka sitä perustelee hukassa olevien henkilöiden matka pään sisään.

KELLERTÄVÄSSÄ filmissä on vanhahtava pinta, eikä ajallista hahmottamista ole aina muutenkaan tehty helpoksi. Elokuvaan sävelletyn yllättävän tarttuvan musiikin lisäksi ääniraidalla soivat useat vanhat iskelmäklassikot.

Kaksi ja puolituntinen kokonaisuus pohtii pettymyksiä kokeneille ihmisille suuntaa tyrkyttämättä heille lukkoon lyötyä vaihtoehtoa. Omaehtoisena taiteilijana Suhonen tuntee ilmeistä viehtymystä ja sielujenliittoa kirjoittamiinsa muusikoihin, jotka hakevat paikkaansa maailmassa.

Lopputulos ei ole ehkä erityisen ryhdikäs tai vastaansanomaton, mutta pakko myöntää, että elokuvalla on oma rosoinen linjansa. Vähän hapuileva ja mihinkään menemätön mutta linja kuitenkin.

Välittömyys katkoo vaanivilta kliseiltä siivet.

Arvostelu on julkaistu alkujaan toukokuussa. Sen otsikkoa ja alkua on muokattu tiedolla teatterilevityksestä.

