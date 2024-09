Arvio: Yllätysvieras jatkaa Helsingin Kaupunginteatterin Arena-näyttämön kevyiden komedioiden linjaa

Mikä on pahinta mitä kotiisi tuleva vieras voisi olla? Steven Moffatin kirjoittama näytelmä Yllätysvieras (The Unfriend, 2020) rakentuu tämän kysymyksen ympärille.

Moffat on television puolella menestynyt ja useasti palkittu käsikirjoittaja, joka tunnetaan muun muassa supersuositusta Uusi Sherlock Holmes -sarjasta (2009-2014). Myös Yllätysvieras nousi suursuosioon Britanniassa.

Santeri Kinnusen ja Vuokko Hovatan esittämä englantilaispariskunta Peter ja Debbie tutustuvat lomaristeilyllä puolivahingossa mukavaan ja puheliaaseen amerikkalaisrouvaan Elsa Jean Krakowskiin (Sanna Saarijärvi).

Risteilyn päätteeksi Peter ja Debbie kutsuvat miltei huomaamattaan Elsan vierailulle kotiinsa. Kun Elsa koputtelee jo ulko-ovella, Peter ja Debbie löytävät Googlesta Elsan menneisyydestä jotain todella kammottavaa.

NÄYTELMÄN englanninkielinen nimi on monimerkityksellinen. Se voi viitata ihmiseen, joka on jonkinlainen epäystävä, mutta myös sosiaaliseen mediaan, jossa henkilö on mahdollista poistattaa oman kaveripiirin ulkopuolelle.