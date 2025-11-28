Arviointineuvosto susilaista: Ei täytä vaatimuksia

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle metsästyslain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta. Demokraatti Demokraatti

– Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnoksen puutteet ovat niin merkittäviä, ettei esitysluonnos täytä lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimuksia. Hallituksen esitysluonnoksen pohjalta ei pysty muodostamaan riittävää ja perusteltua käsitystä esityksestä, eikä sen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista, lainsäädännön arviointineuvosto toteaa tiedotteessaan.

Neuvoston mukaan susikannan nykytila ja ehdotettujen muutosten vaikutukset susikantaan jäävät epäselviksi. Esityksen vaikutuksia ei ole arvioitu, eikä esitysluonnoksen perusteella pysty arviointineuvoston mukaan muodostamaan käsitystä vaikutuksista.

Lakiehdotuksessa ehdotetaan poistettavaksi suden ympärivuotinen rauhoitus metsästyslaista. Jatkossa susia olisi mahdollista metsästää joko pyyntiluvalla tai alueellisen kiintiön perusteella. Suden rauhoitusajasta säädettäisiin metsästysasetuksessa.

LAKIEHDOTUKSEN taustalla on Euroopan luonnonvaraista kasvistoa ja eläimistöä koskevaan yleissopimukseen tehty muutos, joka on EU:ssa pantu täytäntöön luontodirektiivin muutoksella.

Lakiehdotuksesta ei arviointineuvoston mukaan käy esimerkiksi ilmi, kuinka paljon Suomessa on susia, millä alueilla ne aiheuttavat eniten kielteisiä vaikutuksia tai millaisia vahinkoja sudet ovat aiheuttaneet.

– Lakiehdotuksen vaikutuksista ei saa käsitystä, sillä ehdotuksesta puuttuu vaikutustenarviointi. Lakiehdotuksessa tulisi kuvata tarkemmin, ketkä tai mitkä tahot erityisesti hyötyisivät ehdotetuista muutoksista. Millaisia arjen vaikutuksia tällä esityksellä olisi sellaisille ihmisille, jotka asuvat alueilla, joilla esiintyy paljon susia, arviointineuvosto toteaa tiedotteessaan.

MYÖS monet sudenmetsästykseen liittyvät asiat jäävät neuvoston mukaan epäselviksi lakiehdotuksessa. Esimerkiksi missä määrin susien metsästäminen lisääntyisi? Lisäksi olisi hyvä esittää jokin suuntaa antava arvio siitä, kuinka paljon susia jatkossa voitaisiin kaataa vuosittain.

Lakiehdotuksessa ei ole myöskään käsitelty suden suojeluaseman muutoksen vaikutuksia susien suojeluun Suomessa. Millaisia vaikutuksia sudenmetsästykseen ehdotetuilla muutoksilla on susikannan elinvoimaisuuteen ja suotuisaan suojelutasoon?

Arviointineuvosto antaa poikkeuksellisesti lausuntonsa eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle, sillä hallituksen esitys metsästyslain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 20.11.2025, ennen kuin arviointineuvostolla oli mahdollisuus antaa lausuntonsa maa- ja metsätalousministeriölle.