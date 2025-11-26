Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

26.11.2025 07:28 ・ Päivitetty: 26.11.2025 08:02

Arviointineuvostolta tyly arvio hallituksen lakihankkeesta – ”Viimeistelemätön”

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Valtioneuvoston linna valaistiin oranssiksi YK:n Oranssit päivät -kampanjan kunniaksi 25. marraskuuta.

Hankintalakia uudistamaan pyrkivä hallituksen lakiehdotus on viimeistelemätön, toteaa Lainsäädännön arviointineuvosto.

Demokraatti

Demokraatti

Ehdotuksessa ei neuvoston mukaan arvioida riittävästi sen keskeisiä hyötyjä ja kustannuksia. Arviointineuvosto katsoo työ- ja elinkeinoministeriölle antamassa lausunnossaan, että lakiehdotuksen vaikutusarviointia tulisi monin paikoin täydentää.

– Lakiehdotuksesta saa käsityksen asian taustasta, tavoitteista ja keskeisistä esityksistä. Lakiehdotuksessa on tuotu myös esille ehdotetuista muutoksista aiheutuvia säästöjä. Lakiehdotus on kuitenkin viimeistelemätön, eikä siitä saa selkeää käsitystä lakiuudistuksesta aiheutuvien kustannussäästöjen suuruusluokasta kokonaisuudessaan, neuvosto toteaa tiedotteessaan.

LAKIEHDOTUKSESSA on neuvoston mukaan tunnistettu ehdotettujen muutosten hallinnollista taakkaa aiheuttava vaikutus.

– Lakiehdotuksessa olisi kuitenkin hyvä antaa suuntaa antava arvio hallinnollisesta taakasta aiheutuvista kustannuksista hankintayksiköille ja yrityksille.

– Lisäksi lakiehdotuksessa olisi tarpeellista arvioida, onko lakiehdotuksessa asetettu tavoite julkisten hankintojen kustannussäästöistä mahdollista saavuttaa, jos ehdotetut muutokset lisäävät julkiselle sektorille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja siitä aiheutuvia kustannuksia, arviointineuvosto toteaa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
25.11.2025
Lindtman SDP:n vaihtoehtobudjetista: ”Sopeuttaa voi muutenkin kuin kylmästi leikaten”
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
25.11.2025
JHL: Työelämässä koettuun syrjintään saa huonosti apua – ”Kokemuksia on saatettu mitätöidä ja hyssytellä”
Lue lisää

Marjo Jääskä

Kirjallisuus
25.11.2025
Arvio: Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaissa käsitellään luontokatoa, surua ja syrjintää
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
24.11.2025
Arvio: Viestiä ”työläisten paratiisista”: ”Täällä ihmisyydellä ei ole mitään arvoa”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU