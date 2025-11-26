Arviointineuvostolta tyly arvio hallituksen lakihankkeesta – ”Viimeistelemätön”

Hankintalakia uudistamaan pyrkivä hallituksen lakiehdotus on viimeistelemätön, toteaa Lainsäädännön arviointineuvosto. Demokraatti Demokraatti

Ehdotuksessa ei neuvoston mukaan arvioida riittävästi sen keskeisiä hyötyjä ja kustannuksia. Arviointineuvosto katsoo työ- ja elinkeinoministeriölle antamassa lausunnossaan, että lakiehdotuksen vaikutusarviointia tulisi monin paikoin täydentää.

– Lakiehdotuksesta saa käsityksen asian taustasta, tavoitteista ja keskeisistä esityksistä. Lakiehdotuksessa on tuotu myös esille ehdotetuista muutoksista aiheutuvia säästöjä. Lakiehdotus on kuitenkin viimeistelemätön, eikä siitä saa selkeää käsitystä lakiuudistuksesta aiheutuvien kustannussäästöjen suuruusluokasta kokonaisuudessaan, neuvosto toteaa tiedotteessaan.

LAKIEHDOTUKSESSA on neuvoston mukaan tunnistettu ehdotettujen muutosten hallinnollista taakkaa aiheuttava vaikutus.

– Lakiehdotuksessa olisi kuitenkin hyvä antaa suuntaa antava arvio hallinnollisesta taakasta aiheutuvista kustannuksista hankintayksiköille ja yrityksille.

– Lisäksi lakiehdotuksessa olisi tarpeellista arvioida, onko lakiehdotuksessa asetettu tavoite julkisten hankintojen kustannussäästöistä mahdollista saavuttaa, jos ehdotetut muutokset lisäävät julkiselle sektorille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja siitä aiheutuvia kustannuksia, arviointineuvosto toteaa.