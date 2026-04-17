17.4.2026 07:14 ・ Päivitetty: 17.4.2026 07:14
”Arvoisa pääministeri, hyvä Petteri” – Kaikkoselta Orpolle julkinen kirje
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen lähestyy pääministeri Petteri Orpoa (kok.) hallituksen ensi viikon kehysriihtä koskevilla ehdotuksilla. Kaikkonen on pukenut ajatuksensa julkisen kirjeen muotoon.
– Arvoisa pääministeri, hyvä Petteri, ajattelin lähestyä sinua kirjeellä ja kertoa, miltä maailma ja Suomi juuri nyt näyttää, kun hallituksesi on ollut pian kolme vuotta vallassa. Muutaman ratkaisuehdotuksenkin laitan loppuun, Kaikkonen aloittaa.
Kirjeessään Kaikkonen käy läpi Suomen talous- ja työllisyystilannetta sekä niiden taustalla vaikuttavia kansainvälisiä syitä kuten Lähi-idän kriisiä.
– Hinnat nousevat ja eläminen kallistuu. Petteri, näetkö tämän ihmisten arjen ja heidän huolensa? Kuunteletko, mitä maa puhuu ja uskotko, mitä ihmiset sanovat? Ihmisten huoli on aito ja monet ihmiset ovat tukalassa tilanteessa ympäri Suomen. Maa huutaa näkymää paremmasta. Suunnanmuutosta. Sinulla ja hallituksellasi on siihen mahdollisuus ensi viikolla pidettävässä kehysriihessä.
– Kirjoitan tätä keväisenä päivänä kotona. Luonto herää ja sen mukana muistuu mieleen yksi asia: muutos on aina mahdollinen.
– Mutta se ei tapahdu itsestään, Kaikkonen päättää kirjoituksensa.
Kirjeensä perään Kaikkonen on liittänyt keskustan riihiterveiset.
