Arvonlisävero nousee 25,5 prosenttiin syyskuun alussa – näin verottaja neuvoo

Yleinen arvonlisäverokanta korotetaan 25,5 prosenttiin syyskuun alussa, tiedottaa valtiovarainministeriö. Demokraatti Demokraatti

Yleistä arvonlisäverokantaa ja vakuutusmaksuverokantaa esitetään korotettavaksi 1,5 prosenttiyksiköllä, jolloin verokannat nousisivat nykyisestä 24 prosentista 25,5 prosenttiin.

Valtiovarainministeriö ehdotti toukokuun alussa, että arvonlisäveron korotus 25,5 prosenttiin astuisi voimaan syyskuun alussa. Aikataulu oli kirjattu valtiovarainministeriön ehdotukseen tämän vuoden toiseksi lisätalousarvioksi.

VM:n mukaan esityksen tavoitteena on parantaa julkisen talouden kestävyyttä ja luoda edellytykset velkaantumisen kasvun taittamiseen. Hallitus päätti korotuksista kevään 2024 kehysriihessä.

Lakiluonnokset olivat lausuntokierroksella 29.4.-17.5.

VEROHALLINTO neuvoo tiedotteessaan, että arvonlisäveroprosentti määräytyy sen mukaan, onko palvelu suoritettu tai tavara toimitettu asiakkaalle ennen vai jälkeen 1.9.

Verohallinnon johtava veroasiantuntija Mika Jokinen sanoo, että arvonlisäveron määräytymisessä nykyisinkin voimassa oleva suoriteperiaate ratkaisee sen, mitä arvonlisäveroprosenttia käytetään.

− Uutta 25,5 prosentin arvonlisäverokantaa sovelletaan silloin, kun myyty palvelu on suoritettu tai tavara on toimitettu asiakkaalle 1.9. jälkeen. Jos tavaran tai palvelun myynnistä on saatu ennakkomaksu ennen yleisen verokannan korotusta, ennakkomaksuun sovellettava verokanta on 24 prosenttia.

− Uusi arvonlisäverokanta pätee myös ennen 1.9. tehtyihin sopimuksiin tai tarjouksiin, jos palvelu suoritetaan tai asiakas saa tavaran vasta sen jälkeen, Jokinen sanoo tiedotteessa.