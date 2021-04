”Asia, johon pitää tarttua ja ottaa vakavasti”, selvitys tuomioistuinten riippumattomuuden takeista saa tukea – Pöystikin ottamassa asiaan kantaa

Helsingin Sanomien haastattelemien asiantuntijoiden mukaan poliitikot voisivat vaikuttaa halutessaan tuomioistuinten toimintaan epäasiallisesti Suomessakin. Näin voisi käydä, jos valtaan nousisi epädemokraattisesti toimivia voimia. Johannes Ijäs

Hallitus voisi tällöin esimerkiksi muuttaa tuomarikuntaa itselleen lojaaliksi lisäämällä tuomareiden määrää voimakkaasti ja pakottaen tuomareita eroamaan alentamalla eläkeikää.

Lehti kertoi, että KHO presidentin Kari Kuusiniemen mielestä Suomessa pitää varautua siihen, että valtaapitävät hyökkäävät jossain vaiheessa oikeusvaltion periaatteita vastaan. Siksi hänen mukaansa oli käynnistettävä selvitys tuomioistuinten riippumattomuuden takeista.

Kansainväliset tapahtumat ovat Kuusiniemen mukaan osoittaneet viime vuosina, että kysymys tuomioistuinten toiminnan turvaamisesta perustuslain tasolla on sittenkin hyvin oleellinen ja huonoja esimerkkejä on myös EU-maista.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti toteaa Demokraatille KHO:n presidentin avanneen puheenvuorossaan hallintotuomioistuinpäivässä ja sen jälkeisissä kommenteissaan tärkeän keskustelun.

– Puheenvuorosta riippumatta olemme valmistelleet oikeuskanslerin kertomukseen eduskunnalle toiminnastaan ja lain noudattamista koskevista havainnoista myös teemaa tuomioistuinten riippumattomuudesta ja sen turvaamisesta, Pöysti kertoo.

Hän toteaa kommentoivansa keskustelua laajemmin sitten, kun oikeuskanslerin kertomus on saatu eduskunnan käsiin.

– Siinä menee vielä tovi, Pöysti sanoo.

Oikeuskansleri valvoo tuomioistuinten toimintaa.

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen toteaa olevansa Kuusiniemen ehdotuksesta samaa mieltä.

Ojanen ja Kuusiniemi ovat ottaneet samaan asiaan kantaa Lakimiesuutisissa jo vuonna 2019.

”Selvitys olisi hyvä käynnistää sellaisena aikana, kun kaikki ovat sitä mieltä että tuomioistuinten riippumattomuus on tärkeää.”

Ojanen sanoi jo tuolloin, että hänen mielestään pitäisi käynnistää keskustelu perustuslain ja instituutioiden lujittamisesta ja käydä sen pohjalta perustuslakia systemaattisesti läpi.

– Samoin tulisi tarkastella tuomioistuimiin, tuomarien kelpoisuusvaatimuksiin ja eläkeikiin liittyviä tavallisia lakeja, joita sommittelemalla on helppo poistaa tuomioistuimista omalle toiminnalle esteenä olevia tuomareita ja saada miehitettyä tai naisitettua ne itselle sopivilla henkilöillä, hän sanoi Lakimiesuutisille.

Ojanen toteaa Demokraatille, että nyt uudestaan Kuusiniemen kautta esiintullut asia on yhä muualla Euroopassa ja maailmalla yksi ajankohtaisimpia oikeusoppineiden keskusteluteemoja.

– Pitäisikö perustuslaissa asettaa yhä enemmän rajoja sille, jos jotkin antidemokraattiset tai vaikkapa fasistiset voimat saavat parlamenteissa enemmistön, Ojanen kiteyttää keskustelua.

Ojanen toteaa, että kyse eri maiden keskustelussa on muun muassa siitä, onko riittäviä pidäkkeitä sille, mitä lakeja voi muuttaa tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä.

Ojanen sanoi 2019 Lakimiesuutisille pitävänsä suomalaista oikeusvaltiota huomattavan heikkona institutionaalisten järjestelyjen osalta. Jos on riittävästi poliittista voimaa ja halua, riittävän enemmistövallan saanut ryhmä voi yrittää lähteä jyräämään haluamaansa politiikkaa ja lainsäädäntöä.

– Säädettävien lakien perustuslainmukaisuuden valvonnassa on keskeisessä roolissa eduskunnan perustuslakivaliokunta, jonka jäsenet on nimetty kansanedustajista samalla tavalla poliittisten voimasuhteiden mukaan kuin muissa valiokunnissa. Sen jäsenet on siten helppo vaihtaa itselle sopiviksi, Ojanen muun muassa sanoi.

Hän on yhä samaa mieltä siitä, että Kuusiniemen esiintuomat uhkat ovat todellisia ja tässä mielessä Suomi ja Pohjoismaat ovat lainsäädännöllisesti huonolla tavalla ”lintukotoja”.

Joissakin maissa edes perustuslain säätäjä ei pääse koskemaan tiettyihin säädöksiin. Ojanen sanookin, että eri puolilla Eurooppaa ja muuallakin maailmalla pohditaan tällaisia erityisiä ”suojalukkoja” myös perustuslain säätämisjärjestyksessä säädettäviin asioihin. Tätä voisi olla hyvä pohtia Suomessakin.

Myös Turun yliopiston julkisoikeuden professori Janne Salminen pitää Kuusiniemen esitystä selvityksestä tuomioistuinten riippumattomuuden takeista erittäin tärkeänä.

– Se pitäisi ottaa vakavasti ja tällainen selvitys olisi hyvä käynnistää sellaisena aikana, kun kaikki ovat sitä mieltä että tuomioistuinten riippumattomuus on tärkeää ja sitä pitäisi suojata. Tietysti ymmärrän että valtioneuvostolla ja hallinnolla on monta kiirettä tänä aikana, mutta tämä on asia, johon pitää tarttua ja ottaa vakavasti, Salminen sanoo.