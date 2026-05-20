20.5.2026 11:23 ・ Päivitetty: 20.5.2026 11:23

”Asiaa on hoputettu” – Näin ministeri Rantanen kommentoi droonivaroitusjärjestelmää

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA
Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) eduskunnan suullisella kyselytunnilla Helsingissä 7. toukokuuta.

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan cell broadcast -järjestelmä pyritään saamaan käyttöön niin nopeasti kuin mahdollista.

Rantanen kommentoi keskiviikkona eduskunnassa puolustusvaliokunnan esittämää kritiikkiä muun muassa droonihälytyksiin kaavaillun järjestelmän liian hitaasta aikataulusta.

Rantanen tähdensi, että Suomessa on käytössä monikanavainen varoitusjärjestelmä, jossa vaaratiedotteet lähtevät 112-sovellukseen, televisioon, radioon, nettisivuille ja viime kädessä myös väestöhälyttimien kautta.

– Sen lisäksi tällä hetkellä tehdään 112-sovellukseen ilmavaaravaroitusjärjestelmää että tällaista tekstipohjaista (cell broadcast), joka tulee pakotettuna kännyköihin. Nämä valmistuvat mahdollisesti tämän vuoden aikana. Asiaa on hoputettu ja sitä tehdään nyt kaikin mahdollisin keinoin niin nopeasti kuin mahdollista, Rantanen totesi medialle.

Varoitusjärjestelmän viimeisten palasten käyttöönotto on hänen mukaansa ministeriössä prioriteettina.

PUOLUSTUSVALIOKUNNAN puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) totesi tiistaina, ettei cell broadcast -järjestelmän käyttöönoton viivästyminen vuoden loppuun ole hyväksyttävää. Autto myös katsoi järjestelmän viivästymisen johtuvan byrokratiasta. Rantanen ei ollut halukas kertomaan johtuuko valiokunnan liian hitaana pitämä aikataulu hallinnollisista syistä.

– Niitä (hallinnollisia esteitä) kannattaa varmasti kysyä nyt puolustusvaliokunnan jäseniltä, että mitä nämä hallinnolliset esteet ovat, joita he ovat havainneet, Rantanen sanoi.

