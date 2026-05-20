”Asiaa on hoputettu” – Näin ministeri Rantanen kommentoi droonivaroitusjärjestelmää

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan cell broadcast -järjestelmä pyritään saamaan käyttöön niin nopeasti kuin mahdollista.

Rantanen kommentoi keskiviikkona eduskunnassa puolustusvaliokunnan esittämää kritiikkiä muun muassa droonihälytyksiin kaavaillun järjestelmän liian hitaasta aikataulusta.

Rantanen tähdensi, että Suomessa on käytössä monikanavainen varoitusjärjestelmä, jossa vaaratiedotteet lähtevät 112-sovellukseen, televisioon, radioon, nettisivuille ja viime kädessä myös väestöhälyttimien kautta.

– Sen lisäksi tällä hetkellä tehdään 112-sovellukseen ilmavaaravaroitusjärjestelmää että tällaista tekstipohjaista (cell broadcast), joka tulee pakotettuna kännyköihin. Nämä valmistuvat mahdollisesti tämän vuoden aikana. Asiaa on hoputettu ja sitä tehdään nyt kaikin mahdollisin keinoin niin nopeasti kuin mahdollista, Rantanen totesi medialle.

Varoitusjärjestelmän viimeisten palasten käyttöönotto on hänen mukaansa ministeriössä prioriteettina.

PUOLUSTUSVALIOKUNNAN puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) totesi tiistaina, ettei cell broadcast -järjestelmän käyttöönoton viivästyminen vuoden loppuun ole hyväksyttävää. Autto myös katsoi järjestelmän viivästymisen johtuvan byrokratiasta. Rantanen ei ollut halukas kertomaan johtuuko valiokunnan liian hitaana pitämä aikataulu hallinnollisista syistä.