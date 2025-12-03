”Auringonlaskun ala” – kansanedustajat vaativat hallitusta seuraamaan turkistarhauksen kieltäneen Puolan esimerkkiä

Puolassa allekirjoitettiin tiistaina laki, joka kieltää turkistarhauksen. Kansanedustajat Tiina Elo (vihr.) ja Veronika Honkasalo (vas.) vaativat hallitusta seuraamaan Puolan esimerkkiä. Demokraatti Demokraatti

Puola on Euroopan suurin ja Kiinan jälkeen maailman toiseksi suurin turkistuottaja.

– Puola näkee, että turkistarhauksen hallittu alasajo on paras ratkaisu eläimille, turkistuottajille ja tarhojen työntekijöille – ja myös kansantaloudelle, Elo kiteyttää tiedotteessaan.

Honkasalo ja Elo muistuttavat, että enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta. Myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA suosittelee nykymuotoisen turkistarhauksen lopettamista.

– Turkistarhaus on menneisyyden elinkeino. EU:ssa on jo pitkään käyty keskustelua sen kieltämisestä ja Suomi kuuluu häpeällisesti EU-maista vähemmistöön, joka pyrkii puolustamaan tarhausta, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Honkasalo sanoo tiedotteessa.

– Turkistarhaus on kannattamaton ja täysin kestämätön auringonlaskun ala, jota on Suomessa tekohengitetty jo aivan liian kauan. Nyt hallitus saisi katsoa mallia Puolasta ja esittää turkistarhauksen hallittua alasajoa, Elo vaatii.

HONKASALO sanoo uskovansa, että turkistarhauksen kielto tulee enemmin tai myöhemmin voimaan.

– Suomen tulisi ennakoida tämä paremmin ja lopettaa turkistarhaajien pitäminen löysässä hirressä, hän sanoo.

Honkasalo muistuttaa, että Puolan päätökseen sisältyy korvauksia vanhojen tarhojen toiminnan päättämisestä sekä vuoden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus tarhojen työntekijöille.

– Eläinten hyvinvoinnin lisäksi myös tarhaajien näkökulmasta olisi viisasta ajaa ala alas hallitusti ja tukea tarhaajia siirtymisessä kestävämpään elinkeinoon, Honkasalo linjaa.

Honkasalo moittii sitä, että Suomessa turkistarhauksen kieltämistä vaativa kansalaisaloite ei ole edennyt maa- ja metsätalousvaliokunnassa syksyn 2024 jälkeen.

– Oikeistohallituksen piittaamattomuus kansalaisaloitteita kohtaan näkyy myös perussuomalaisen puheenjohtamassa valiokunnassa. Aloitteelle tulee antaa asiallinen ja perusteellinen käsittely viipymättä. Sitä kansalaiset ovat aloitteeellaan halunneet, Honkasalo sanoo.