7.4.2026 06:35 ・ Päivitetty: 7.4.2026 07:28

Australian palkituinta sotasankaria epäillään sotarikoksista

LEHTIKUVA / AFP
Entinen SAS-erikoisjoukkojen korpraali Ben Roberts-Smith hävisi jo 2023 kunnianloukkauskanteensa sotarikoksista kertonutta mediaa vastaan.

Australiassa yksi maan eniten kunniamerkkejä saaneista sotilaista pidätettiin tiistaina Sydneyn lentokentällä sotarikoksista epäiltynä, kertoivat poliisi ja paikalliset tiedotusvälineet.

DEMOKRAATTI/STT

Poliisin mukaan 47-vuotias entinen SAS-erikoisjoukkojen korpraali (vastaa suomalaista alikersanttia), median Ben Roberts-Smithiksi tunnistama mies on yhdistetty viiteen murhaan, jotka tapahtuivat hänen palveluksensa aikana Afganistanissa vuosina 2009-2012.

Syytteiden nosto tapahtunee lähipäivinä, ja viranomaisten mukaan muitakin sotilaiden pidätyksiä voi tulla.

Australialaissotilaat surmasivat kiinni saatuja, taleban-taistelijoiksi epäiltyjä afganistanilaisia ampumalla ja louhikkoon heittämällä. Roberts-Smithin epäillään näyttäneen ryhmälleen esimerkkiä tappamisesta ja ottaneen surmatuilta ”epäsopivia” sotamuistoja.

ROBERTS-SMITH sai vuonna 2011 ansioistaan maan korkeimman sotilasmitalin, Viktorian-ristin, ja kunniamerkkimäärältään hän on ollut palkituin elossa oleva australialaissotilas.

Hän oli myös suosittu esitelmöitsijä ja televisiojulkkis, kunnes huhut hänen tekemisistään alkoivat levitä ensin muiden veteraanien ja sitten median uutisoinnin kautta.

Vuonna 2018 tutkivat journalistit yhdistivät hänet laajoissa juttusarjoissa aseettomien afgaanivankien surmaamiseen, mikä lopulta johti muuhunkin tutkintaan australialaisjoukkojen kyseenalaisesta käytöksestä sotatoimialueella.

Asevoimien omissa selvityksissä paljastui nelisenkymmentä sotarikokseksi luonnehdittavaa surmaa eri puolilta Afganistania. Tapausten poliisitutkinta on edennyt tähän asti hitaasti, eikä viime vuosina taleban-hallinnon aikana paikallisia asukkaita ole päästy kunnolla kuulemaan.

Roberts-Smith kiisti oman syyllisyytensä ja nosti asiasta uutisoineita medioita vastaan monimiljoonaisen kunnianloukkauskanteen. Siviilioikeus kuitenkin katsoi vuonna 2023 toteennäytetyksi, että hän oli surmannut paikallisia ihmisiä, ja kanne hylättiin.

AUSTRALIAN pääministeri ei vielä tiistaina ottanut kantaa siihen, voidaanko sotarikoksiin syyllistyneiltä perua kunniamerkkejä.

Kyseessä on toinen kerta, kun australialainen sotilas joutuu syytteeseen sotarikoksista Afganistanissa. Edellinen syyte, niin ikään SAS-erikoisjoukkojen miehistön jäsentä vastaan nostettiin 2023.

Juttua muokattu klo 10:27. Lisätty maininta siitä, että Australian asevoimien ryhmänjohtajan korpraali-arvo vastaa suomalaista alikersanttia.

