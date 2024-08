Avi aloittaa tutkinnan Laakson sairaalan työmaan räjähdysonnettomuudesta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) aloittaa tänään tutkinnan Helsingissä Laakson sairaalan työmaalla perjantaina tapahtuneesta räjähdysonnettomuudesta, kertoo työsuojelun ylitarkastaja Jarkko Niemi STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Tarkastaja on menossa sinne tänään. Tutkinnassa selvitetään, mitä onnettomuudessa on tapahtunut ja miksi näin on päässyt käymään, kertoo Niemi, joka toimii työsuojelun osalta tutkinnassa päivystävänä päällikkönä.

Niemen mukaan aluehallintovirasto selvittää myös muun muassa sitä, millaisia toimenpiteitä työmaalla on tehty. Lisäksi kuullaan asianomaisia ja vastuuhenkilöitä.

Niemi ei lähde arviomaan sitä, millaisia työsuojeluun liittyviä virheitä onnettomuudessa on mahdollisesti voinut sattua.

– Totta kai selvitetään tarkasti räjähteisiin liittyvät asiat. Tutkinnan tavoitteena on, että pystytään estämään vastaavien onnettomuuksien sattuminen.

Niemen mukaan työtapaturman tutkinnasta tehtävän tarkastuskertomuksen valmistelu vie aikaa vähintään kuukauden.

Asiasta kertoi aiemmin Yle.

MYÖS Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on pyytänyt tietoa räjäytyksistä ja niiden suunnittelusta. Otkesin viestintäpäällikkö Tiina Bieberin mukaan tapauksesta ei toistaiseksi aloiteta varsinaista tutkintaa.

- Vaaratilanne oli, se on selvä. Nyt selvitetään, käynnistetäänkö varsinaista tutkintaa ja se vaatii vielä lisätietoja ja puhuttamisia ja muita, kertoo Bieber.

Bieberin mukaan onnettomuuden tutkinta työsuojelun näkökulmasta kuuluu aville.

- Meidän ainoa tehtävä on yleisen turvallisuuden parantaminen ja ennaltaehkäisy. Kysymys on siitä, tuoko meidän tutkinta mitään lisäarvoa.

Bieberin mukaan Otkes tekee joka tapauksessa onnettomuuden selvitystyöstä raportin. Hänen mukaansa ei ole vielä tietoa siitä, meneekö Otkes tekemään selvitystyötä paikan päälle työmaalle.

- Jos mennään, ei missään nimessä mennä yksin, vaan muiden viranomaisten kanssa.

RÄJÄHDEONNETTOMUUDESSA loukkaantui kaksi sairaalan työmaan työntekijää. Laakson yhteissairaalan rakennusprojektista vastaavan SRV-yhtiöiden tiedotteen mukaan kumpikaan onnettomuudessa loukkaantuneista työntekijöistä ei loukkaantunut vakavasti.

Yhtiön mukaan onnettomuus tapahtui avolouhintatöissä varsinaisten räjäytystöiden jälkeen. SRV kertoo, että ensimmäisten selvitysten mukaan aiemmasta louhinnasta räjähtämättä jäänyt panos oli räjähtänyt, kun kaivinkoneella on irrotettu räjäytystöiden jälkeen kiviä kalliosta.

Uutinen päivitetty STT:n alkuperäistä juttua laajempaan versioon kello 12.41.