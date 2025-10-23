Avustiko valtioneuvosto vahingossa Muslimiveljeskuntaan kytkeytyvää yhdistystä?

Valtioneuvosto jakoi avustuksia rasisminvastaiseen työhön. Ranskan viranomaisten raportti väittää, että yhden saajayhteisön kattojärjestö kytkeytyisi pahamaineisen Muslimiveljeskunnan toimintaan. Petri Jääskeläinen

Nuorten muslimien foorumi ry (NMF) sai valtioneuvoston kanslialta 42 000 euroa Äänessä-hankkeeseensa. Sen tarkoituksena on vahvistaa ”nuorten muslimien medialukutaitoa, yhteiskunnallista vaikuttamista sekä kriittistä ymmärrystä syrjivistä rakenteista”.

Kaikkiaan 240 000 euron avustusjako oli osa pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen rasisminvastaista toimenpideohjelmaa. Ohjelma pyrkii oman määritelmänsä mukaan edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa.

NMF:n saama summa oli nyt jaetuista avustuksista suurimpia.

NUORTEN MUSLIMIEN foorumin kattojärjestönä toimii Forum of European Muslim Youth and Student Organisations (Femyso) –verkosto.

Verkkomedia Politico uutisoi keväällä 2025 Ranskan sisäministeriön raportista, jonka mukaan Femyson verkosto kouluttaisi Muslimiveljeskunnan avainhenkilöitä. Raportti perustui tutkijoiden, muslimijohtajien ja tiedusteluviranomaisten haastatteluihin.

Politico näki raportista lopullista julkistusta edeltäneen version. Siinä arvioitiin, että Muslimiveljeskunta pyrkisi toimimaan Euroopassa monien erilaisten laillisten järjestöjen suojissa ja niiden kautta. Ne saavat rahoitusta muun muassa Qatarilta ja Kuwaitilta, islamofobian vastaisen kamppailun nimissä.

Vaikutusvaltainen Muslimiveljeskunta haluaa muodostaa maailmanlaajuisen kalifaatin, jonka lainsäädäntö perustuu sharia-lakiin.

Raportti sai julkaisunsa jälkeen kovaa kritiikkiä. Monet vaikuttajat ja islam-tutkijat kritisoivat raporttia vahvojen todisteiden puutteesta ja pyrkimyksestä leimata maan muslimiväestöä poliittisista syistä.

Yhdistys kertoo Demokraatille, ettei se tunne ranskalaisviranomaisten raporttia.

Etenkin Ranskassa Femyson suhdetta Muslimiveljeskuntaan on käsitelty julkisuudessa myös aiemmin. Verkosto on kiistänyt jyrkästi väitteet yhteyksistään veljeskuntaan.

SUOMALAINEN Nuorten muslimien foorumi osallistuu säännöllisesti Femyson tapahtumiin ja koulutuksiin.

Sähköpostivastauksessaan yhdistys kertoo Demokraatille, ettei se tunne ranskalaisviranomaisten raporttia. Yhdistys vakuuttaa, ettei se osallistu tai ota kantaa ulkomaisiin poliittisiin tai uskonnollisiin liikkeisiin.

– Tehtävämme on tukea nuoria kaikista taustoista tuntemaan olonsa itsevarmaksi, kehittämään taitojaan ja ottamaan aktiivinen rooli yhteisen yhteiskuntamme rakentamisessa. Haluamme, että jokainen nuori tuntee kuuluvansa joukkoon ja että hänen äänellään on merkitystä, sähköpostissa kerrotaan.

AVUSTUSTEN JAKOPROSESSISTA vastannut valtioneuvoston kanslian johtava asiantuntija Katriina Nousiainen yllättyy kuullessaan Ranskan viranomaisten selvityksestä. Hän lupaa selvittää asiaa.

Seuraavana päivänä Nousiainen vahvistaa, että valtioneuvoston kanslia ei tiennyt väitteistä, että NMF:n kattojärjestön Femyson toiminta liittyisi Muslimiveljeskuntaan.

– Syytökset ovat tosi vakavia. Keskustelemme NMF:n kanssa asiasta ja seuraamme tilannetta hankkeen aikana EU:n komission ja muiden viranomaisten kanssa, Nousiainen sanoo.

Valtioneuvoston kanslia ei tiennyt väitteistä.

Nousiainen sanoo, että NMF:n hakemus oli vakuuttava ja hyvin linjassa avustuksille asetettujen tavoitteiden kanssa. Yhteistyö yhdistyksen kanssa on sujunut aiemminkin hyvin.

– Kyseessä on pitkään toiminut nuorisojärjestö, joka on työskennellyt muun muassa radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi sisäministeriön kanssa. Pidämme sitä arvossa.