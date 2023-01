Avustusjärjestöjen työ on tehty hankalaksi Afganistanissa – ”Totelkaa tai lähtekää”

Afganistanissa toimivat kansainväliset avustusjärjestöt sanovat, että maan Taleban-hallinto on työntänyt heidät seinää vasten. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Taleban määräsi loppuvuodesta kaikki kansalliset ja kansainväliset kansalaisjärjestöt estämään naistyöntekijöiden työnteon.

Afganistanissa kansalaisjärjestöt ovat auttaneet ratkaisemaan maailman pahimpiin lukeutuvaa humanitaarista kriisiä. Puolet maan väestöstä on nälkäisiä, ja kolme miljoonaa lasta on aliravitsemuksen vaarassa.

- On mahdotonta jatkaa toimintaamme maassa, jos meillä ei ole naisia ​​osana järjestöjämme kaikilla tasoilla, sanoi kansainvälisen pelastuskomitean (IRC) johtotehtävissä oleva Samira Sayed-Rahman (kuvassa) uutistoimisto AFP:lle.

Afganistanissa toimii noin 1 260 kansalaisjärjestöä. IRC ja esimerkiksi Pelastakaa Lapset -järjestö ovat keskeyttäneet toimintansa maassa ja kehottaneet Talebania kumoamaan naistyöntekijöitä koskevan kiellon.

- Taleban sanoo meille, että jos päätämme lähteä sen sijaan että noudattaisimme heidän sääntöjään, humanitaarinen tilanne vain pahenee, kertoi ulkomaisen kansalaisjärjestön korkea virkamies, joka ei halunnut nimeään julki.

SYVÄSTI konservatiivisessa Afganistanin yhteiskunnassa katsotaan, että naisen on sopimatonta puhua miehelle, joka ei ole lähisukulainen.

- Siitäkin syystä naiset ovat elintärkeitä paikan päällä tapahtuvissa avustusoperaatioissa, erityisesti muiden apua tarvitsevien naisten tunnistamisessa, sanoo Care-järjestön Afganistanin-yksikön apulaismaajohtaja Reshma Azmi.

Care auttoi noin puolta miljoonaa naista ja lasta vuonna 2022, muun muassa tarjoamalla naisopettajia koulujen tyttöluokille.

Hallituksen viranomaiset väittävät, että naistyöntekijöitä koskeva kielto määrättiin, koska naiset eivät noudattaneet hijabin käyttöä koskevia sääntöjä tai koska he eivät olleet miessukulaisen seurassa matkustaessaan.

Moni analyytikko on kuitenkin katsonut, että tuo on vain tekosyy, kun Talebanin johto puristaa armottomasti naisia ​​pois julkisesta elämästä. Viestiksi on tulkittu ”totelkaa tai lähtekää”.

Taleban väittää, että humanitaarinen apu voi myös vastedes saavuttaa sitä tarvitsevat, kun se toimitetaan perheiden miehille.

YK:N Afganistanissa asuva koordinaattori Ramiz Alakbarov totesi, että YK ei keskeytä avun antamista protestiksi.

- Paras tapa päästä ratkaisuun ei ole painostus. Tämä on vuoropuhelua, Alakbarov sanoi viime viikolla.

Afganistan on lähes täysin riippuvainen ulkomaisesta avusta. Maan talous on horjunut romahduksen partaalla sen jälkeen kun Taleban pääsi valtaan elokuussa 2021.

Yhdysvallat jäädytti tuolloin miljardeja dollareita Afganistanin omaisuutta.

- Viime talvena humanitaarinen apu esti nälänhädän. Jos emme nyt pysty toimittamaan apua samalla tavalla, edessä on erittäin kauhistuttava tilanne koko maassa, kansainvälisen pelastuskomitean IRC:n Sayed-Rahman varoittaa.