Ay-liike testaa yleisen mielipiteen rajoja, kun hallitus jyrää heikennyksiä läpi

Aiemmin julkisuudessa oli uutisoitu mahdollisista neljän päivän lakoista, joten voi olla, että ainakin hallituspuolueiden ja työnantajien puolella kahden viikon kuulutus oli aidosti järkytys.

Nykyisen työmarkkinakiistan aiemmat lakot olivat kestäneet pisimmilläänkin vain pari vuorokautta. Toisaalta tulevien lakkojen piirissä on suoraan noin 7 000 työntekijää, selvästi vähemmän kuin aiemmilla kerroilla.

Jos ja kun vienti ja tuonti kuitenkin pysähtyvät kahdeksi viikoksi, taloudellinen lasku on huomattava. Toisella puolella ovat ne heikennykset, joita hallitus ajaa työntekijöiden niskaan ay-liikkeen näkemyksistä piittaamatta.

Tähän eduskunnan tuella valtaa käyttävällä hallituksella on täysi demokraattinen oikeus, mutta kuinka viisasta se on seurauksista välittämättä, on kokonaan toinen kysymys.