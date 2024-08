Bangladeshiin väliaikaishallitus, ilmoittaa armeijan komentaja – pääministeri poistui maasta

Bangladeshin pääministeri Sheikh Hasina, 76, erosi maanantaina viikkokausia jatkuneiden levottomuuksien jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hasinalla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin jättää tehtävänsä sen jälkeen kun mielenosoittajat olivat tunkeutuneet pääministerin edustusasuntoon ja Hasina joutui pakenemaan.

Hasina poistui myöhemmin maasta helikopterilla, yleisradioyhtiö BBC:n mukaan todennäköisesti Intiaan. Hasina ehti olla vallassa 15 vuotta.

Bangladeshin armeijan komentajan Waker-Uz-Zamanin mukaan maahan muodostetaan väliaikaishallitus.

- Otan täyden vastuun, komentaja sanoi. Heti ei kuitenkaan ollut täysin selvää, aikooko komentaja johtaa hallintoa itse.

- Maa on kärsinyt paljon, talous on kokenut kolauksen, monet ihmiset ovat saaneet surmansa. On aika lopettaa väkivalta, komentaja sanoi maan televisiossa.

Waker sanoi keskustelevansa maan presidentin kanssa väliaikaishallinnosta. Keskusteluja tullaan käymään myös keskeisten oppositiopuolueiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa, mutta Hasinan puolueella ei niihin ole asiaa.

- Jos tilanne paranee, poikkeustoimia ei tarvita. Nyt opiskelijoiden tulee rauhoittua ja auttaa meitä, Waker muistutti.

Bangladeshissa on ollut toista kuukautta laajoja mielenosoituksia, joissa on kuollut liki 300 ihmistä.

Opiskelijamielenosoituksissa vastustettiin alun perin julkisen sektorin työpaikkojen kiintiöjärjestelmää. Myöhemmin ne laajenivat koko hallinnon vastaisiksi protesteiksi.

SUNNUNTAINA sadattuhannet maan hallintoa vastustaneet mielenosoittajat ottivat yhteen hallinnon kannattajien kanssa. Kilpailevat protestiryhmät olivat varustautuneet kepein ja veitsin, kun taas turvallisuusjoukot käyttivät kivääreitä.

Maan pääkaupungissa Dhakassa kuoli poliisin ja sairaalalähteiden mukaan ainakin 12 ihmistä. Useilla heistä kerrottiin olleen ampumahaavoja. Parisenkymmentä sai puolestaan surmansa Bangladeshin pohjoisosassa sijaitsevalla Sirajganjin alueella.

Poliisin mukaan mielenosoittajat olivat hyökänneet Sirajganjissa paikalliselle poliisiasemalle jolloin toistakymmentä poliisia sai surmansa.

Sunnuntaina laki- ja oikeusministeri Anisul Huq sanoi BBC:lle, että viranomaiset olivat osoittaneet pidättyvyyttä.

- Jos emme olisi osoittaneet maltillisuutta, olisi syntynyt verilöyly. Mutta kärsivällisyydellämme lienee rajansa, hän lisäsi.

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk vaati sunnuntaina rauhanomaisten mielenosoitusten väkivaltaisen tukahduttamisen lopettamista.

Türk vaati myös, että hallinto vapauttaa välittömästi mielivaltaisesti kiinniotetut ihmiset ja luo olosuhteet merkitykselliselle vuoropuhelulle.