Janne Riiheläinen: EU:n demokratiat voi kukistaa ihan demokraattisin keinoin

Jos haluaa päästä päämäärään, pitäisi ensin tietää mikä se päämäärä on. Euroopan unioni on nyt siinä tilanteessa, että se kovasti pyrkii eteenpäin, mutta ei tiedä minne – ja monet erilaiset voimat yrittävät estää sen liikettä. Janne Riiheläinen

EU-maiden sisällä olevat EU-vastaiset voimat estävät omalta osaltaan yhteisen päämäärän asettamista. Heidän vastauksensa unionin tulevaisuuteen on, ettei sillä ole tulevaisuutta.

Tämän varaan ei oikein pysty rakentamaan Eurooppaa, joka kykenisi laittamaan hanttiin Putinille ja Trumpille. Saatikka sitten, että Euroopalla olisi kykyä saavuttaa jotain aidosti merkittävämpää muutakaan näkyä yhdessä.

Eri maissa nousevien radikaalipopulististen ja äärioikeistolaisten voimien näky Euroopasta on kuvitelma jostakin sellaisesta menneisyydestä, jota ei ikinä ollut.

Samalla ideologinen yhteneväisyys perinteistä elävän Putinin äiti-Venäjän ja Trumpin MAGA-kulttuurivallankumouksen kanssa altistavat heidät etsiytymään samoille linjoille näiden kanssa.

Näiden radikaalipopulististen ja äärioikeistolaisten voimien heikentävä vaikutus ulottuu myös EU:n arvopohjaan.

Unionin arvoja ovat ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet. Trumpin noustua valtaan näistä heivattiin heti sivuun kaikki vähemmistöjen oikeuksiin liittyvät asiat. Oikeusvaltioperiaatekin on jo lujilla. Eikä Yhdysvaltojen yli 200-vuotinen demokratiakaan ole tällä hetkellä parhaassa iskussaan, vaikka lauantaina siellä marssitaankin tasavaltaisuuden puolesta.

HIEMAN paradoksaalisesti MAGA-väki on käynyt ottamassa mallia toiminnalleen EU:n jäsenmaasta, Unkarista. Viktor Orbanin harvainvaltakauden aikana maa muuttunut demokratiasta illiberaaliksi järjestelmäksi. Juuri unionin arvot ovat olleet Unkarin johdon järjestelmällisen nakertamisen kohteita. Jäljellä on enää muodollisesti demokraattinen maa.

On myös hyväksyttävä, että joissain maissa kansa äänestää valtaan puolueita, jotka eivät halua kuulua demokratian rintamaan.

Trumpin Yhdysvalloilla onkin erityinen suhde Orbanin Unkariin. Se tuli näkyville viimeksi tällä viikolla, kun Trump ja Putin valitsivat huippukokouspaikakseen Budapestin.

Unkarissa järjestetään myös Amerikan malliin oma Hungary CPAC-konferenssikin. Yhdysvaltojen CPAC (Conservative Political Action Conference) on konservatiivien perinteinen tapahtuma, joka viime vuosina on muuttunut republikaanisen puolueen eri siipien tapaamisesta MAGA-väen omaksi aatejuhlaksi.

AIEMMIN Eurooppaa eteenpäin vienyt talouden ja politiikan akseli on ollut Berliinin ja Pariisin välillä.

Ranskassa sisäpoliittinen pattitilanne on halvaannuttanut presidentti Emmanuel Macronin kyvyn hallita maataan. Senkin takia hänen kykynsä toimia eurooppalaisena johtajana on myös heikko. Pahimmillaan maa ajautuu pian Kremliin myötämielisesti suhtautuvan laitaoikeistolaisen Kansallisen liittouman käsiin.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz aloitti kautensa vauhdikkaasti. Nyt vauhti on hiljentynyt ja syy on sama kuin Macronilla: äärioikeistolaisen EU-vastaisuuden suosio maassa kasvaa.

Britanniassa heidän versionsa äärioikeistolaisesta populismista eli Reform-puolue, on noussut mielipidetiedusteluissa maan suurimmaksi. Brittien vaalijärjestelmän takia voi suurin puolue saada helposti yksinään ehdottoman enemmistön parlamenttiin. Seuraavat vaalit on kuitenkin siellä pakko pitää vasta vuonna 2029.

Myös Yhdysvaltain nykyhallinto tukee mieluiten Euroopan äärioikeistolaisia voimia. Peli tehtiin selväksi heti alkuvuodesta, kun varapresidentti JD Vance haukkui Münchenissä Euroopan maat ja sanoi pitävänsä näiden äärioikeiston ja disinformaation vastaista viranomaistoimintaa epädemokraattisena.

KIIHTYVÄ Venäjän hybridivaikuttaminen, tai jopa -sotiminen, on osa pyrkimystä hämmentää ja estää Euroopan demokraattisia maita yhteisen rintaman muodostamisessa.

Venäjä käyttää taitavasti hyväkseen eri maiden yhteiskuntien säröjä, yrittäen vääntää ne itselleen mieluisiksi halkeamiksi. Tässä työssä sillä on oivana apuna paitsi eurooppalainen äärioikeisto, myös äärivasemmisto sekä liuta erilaisia ääriajattelijoita, lahkoja ja salaliittoteoreetikoita laidasta laitaan.

PARHAITEN vanha Eurooppa on tuntunut päässeen liikkeelle halukkaiden koalitiossa, joka on tarkoitus varmistaa Ukrainalle riittävä tuki sen taistelussa Venäjää vastaan. Optimistisesti ajatellen Eurooppa voi löytää tältä pohjalta uuden toimintamallinsa.

Jotta koalition tavoite tukea Ukrainaa onnistuisi, on koalition sisällä löydettävä yhteistyön ja päätöksenteon tapoja, joiden avulla on mahdollista pitää demokraattisten maiden rintama riittävän vahvana.

Halukkaiden koalitio on kuitenkin antanut mallin miten järjestäytyä toimimaan yhdessä niiden maiden kanssa, jotka haluavat puolustaa ihmisarvoa, vapautta, demokratiaa, tasa-arvoa, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia.

Nämä arvot eivät tosiaankaan ole enää itsestään selviä lähtökohtia maanosassamme.