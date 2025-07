BBC: Israel tuhoaa systemaattisesti siviilirakennuksia ja infrastruktuuria Gazassa

Israel on tuhonnut Gazassa muutamassa kuukaudessa tuhansittain siviilirakennuksia, uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viime viikkojen aikana Israel on BBC:n mukaan tuhonnut kokonaisia kortteleita ja lähiöitä, joissa on asunut kymmeniätuhansia ihmisiä. Viime viikkoina tuhoaminen on keskittynyt Gazan etelärajalla sijaitsevaan Rafahin kaupunkiin.

BBC on varmistanut tietoja esimerkiksi satelliittikuvista. Kuvamateriaalia infrastruktuurin tuhoamisesta tunnistettiin 40 paikassa maaliskuussa päättyneen tulitauon jälkeen.

Monissa tapauksissa on ollut kyse suunnitelmallisesta purkutyöstä, jossa rakennuksia on räjäytetty kontrolloidusti. Osa tuhotuista rakennuksista on ollut jo valmiiksi vaurioituneita ja osa pääosin ehjiä.

BBC:n vahvistamassa kuvamateriaalissa Israelin joukot purkavat suurilla räjäytyksillä tornitaloja, kouluja ja muuta infrastruktuuria.

USEAT BBC:n haastattelemat oikeusasiantuntijat arvioivat, että kyse saattaa olla sotarikoksista, esimerkiksi Geneven sopimuksen nojalla. Sopimus laajalti kieltää miehittäjää tuhoamasta infrastruktuuria.

Israelin asevoimien edustaja sanoo BBC:lle, että Israel toimii kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Armeija kieltäytyi kertomasta BBC:lle sotilaallisia perusteluja tapauksille, joissa rakennuksia oli dokumentaation mukaan tuhottu.

- Kuten on laajalti dokumentoitu, Hamas ja muut terroristijärjestöt kätkevät sotilasresursseja tiheästi asutuille siviilialueille, Israelin puolustusvoimien tiedottaja sanoi.

BBC:n mukaan purkamisen tahdin hidastumisesta ei näy merkkejä, sillä israelilaismedia oli uutisoinut viime viikolla Israelin vastaanottaneen Yhdysvalloilta kymmeniä puskutraktoreita. Niiden toimitukset oli keskeytetty presidentti Joe Bidenin hallinnon aikana, BBC kertoo.

Aiemmin tässä kuussa Israelin puolustusministeri Israel Katz esitteli suunnitelmia, joiden mukaan Rafahin raunioiden tilalle perustettaisiin niin sanottu humanitaarinen kaupunki, johon sijoitettaisiin aluksi yli puoli miljoonaa palestiinalaista. Suunnitelma on tuomittu laajasti.