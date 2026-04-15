15.4.2026 16:29 ・ Päivitetty: 15.4.2026 16:29

BBC: Jättimäiset irtisanomiset edessä

Britannian yleisradioyhtiö BBC aikoo vähentää noin parituhatta työpaikkaa seuraavan kahden vuoden aikana.

DEMOKRAATTI/STT

Leikkauksista kerrottiin uutistoimisto AFP:n mukaan henkilökunnalle keskiviikkona.

BBC:n väliaikainen toimitusjohtaja Rhodri Talfan Davies vahvisti AFP:n mukaan suunnitelman, ja sanoi sen yksityiskohtia vielä hiottavan. Tarkoituksena on leikata yhteensä noin 1 800-2 000 työpaikkaa, hän sanoi.

Toteutuessaan kyseessä olisivat suurimmat yleisradioyhtiön tekemät leikkaukset liki 15 vuoteen. Yleisradioyhtiön tavoitteena on leikkausten avulla vähentää tuntuvasti kulujaan.

Vuonna 2020 BBC vähensi liki 450 työpaikkaa, suurelta osin uutistoiminnasta. Yhtiö kertoi tuolloin leikkauksien syiksi paitsi 80 miljoonan punnan säästöt, myös tarpeen ”vähentää päällekkäistä työtä”.

Entisen Googlen Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan aluejohtajan Matt Brittinin on määrä aloittaa BBC:n pääjohtajana toukokuussa.

