Benny Gantzin puolue esittää knessetin hajottamista – “Lokakuun 7. päivä oli katastrofi”

Israelin sotakabinetissa ministerinä toimivan Benny Gantzin puolue esittää maan parlamentin knessetin hajottamista ja ennenaikaisten vaalien järjestämistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kansallisen yhtenäisyyden puolue on jättänyt lakiesityksen, jonka mukaan uudet vaalit pitäisi järjestää ennen lokakuuta, jolloin äärijärjestö Hamasin hyökkäyksestä Israeliin tulee kuluneeksi vuosi.

- Lokakuun 7. päivä oli katastrofi, joka vaatii meitä hakemaan taas kansan luottamusta sekä luomaan laajapohjaisen ja vakaan yhtenäisyyden hallituksen, joka pystyy johtamaan meidät turvallisesti niiden valtavien haasteiden edessä, joita on turvallisuudessa, taloudessa ja Israelin yhteiskunnassa, sanoi puolueen kansanedustaja Pnina Tamano-Shata.

Israelilaisen Haaretz-lehden mukaan on epätodennäköistä, että puolue kuitenkaan toisi esitystään knessetin äänestykseen ennen kuin sen takana on parlamentin enemmistö.

Gantzin keskustalainen puolue liittyi kansallisen yhtenäisyyden hengessä osaksi Israelin hallituskoalitiota viime syksynä Hamasin hyökkäyksen jälkeen. Ilman Gantzin puolueen tukeakin pääministeri Benjamin Netanjahun alkuperäisellä oikeistokoalitiolla on enemmistö knessetissä.

Gantz on entinen Israelin puolustusvoimien komentaja ja on toiminut myös maan puolustusministerinä. Hän on Netanjahun pitkäaikainen poliittinen haastaja.