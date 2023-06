Bensan hinta puhuttaa salissa – Kulmuni: ”Voin kertoa teille, että Suomi ei ole myöskään sosialistinen maa”

Kiivas debatointi hallitusohjelmasta jatkuu eduskunnassa. Ohjelman tiedonantokeskustelua eiliseltä päästiin käymään tänään kello 10. Johannes Ijäs Demokraatti

SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä moitti monen asian hallitusohjelmassa kurjistavan työelämää.

– Missä oli hallituksen sosiaalinen omatunto, kun tätä hallitusohjelmaa tehtiin? Leikkaukset sekä sosiaaliturvaan että asumistukeen kohdistuvat kaikkein pienituloisimpiin, hän kysyi.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne ihmetteli usean muun tavoin, ettei sosiaaliturvaleikkausten kokonaisvaikutus monen ihmisen arkeen tunnu olevan hallituksen tiedossa.

Hän sanoi myös yllättyneensä hallitusohjelman ristiriitaisesta ja himmailevasta otteesta verotukseen.

– Haitallisia verotukia ja tilkkutäkkimäistä verotusta jatketaan.

– Aivan kuten kaikki muutkin hallitukset, siinä vaiheessa kun lakiesityksiä valmistellaan, kaikki yksityiskohdat käydään läpi. Näin on toimittu aina, kokoomuksen Ben Zyskowicz vastasi.

Zyskowicz myös sanoi, että tähän saakka vihreät ovat mainostaneet vihreänä verouudistuksena sitä, että työnteon verotusta kevennetään ja haittojen ja kulutuksen verotusta kiristetään.

– Muun muassa edustaja Oras Tynkkynen on usein puhunut tällaisen vihreän verouudistuksen puolesta. Ja näin juuri tämä hallitus tekee mutta eipä maistu edustaja Harjanteelle.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Matias Marttisen mukaan uuden hallituksen veropolitiikka tähtää nimenomaan työnteon ja yrittäjyyden kannustamiseen ja siinä on haettu ennustettavuutta.

– Suomi ei olisi kestänyt enää päivääkään Marinin vihervasemmistohallitusta, ei valtion talous eikä suomalaisten lompakko. Te ette kyenneet suitsimaan velkaantumista, vaan heittelitte seteleitä sinne tänne. Toinen hallituskausi olisi tuhonnut tämän maan ja ajanut alas koko hyvinvointivaltion. Se on ihan selvä, sanoi puolestaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jenna Simula.

VASEMMISTOLIITON eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo katsoi omassa puheenvuorossa, että eilen istunnossa valtiovarainministeri ja pääministeri osoittivat, että he eivät tiedä, kuinka toimeentulotuki ja asumistuki toimivat.

Saramo totesi, että asumistukileikkaukset ja suojaosan poisto ajavat suoraan pois pienipalkkaisista töistä toimeentulotuelle, joka ei kannusta vaan suorastaan lannistaa ja pakottaa ihmiset olemaan ottamatta vastaan töitä.

Saramo kaipasi myös tulonjakovaikutuksia hallitusohjelman kaavailuista ja kyseli, onko ne salattu.

– Te ette selvästi ole perillä edes yksityiskohdista, joita te olette päättäneet, vaikka istuitte aivan käsittämättömän pitkään Säätytalolla.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) toisti jälleen, että hallitusohjelman keskeinen tavoite on saada velkaantuminen pysähtymään sekä Suomen talous kasvuun ja sitä kautta suomalainen hyvinvointi kestävälle pohjalle.

– Ei vältetä vastuuta siitä, että maa velkaantuu. Vain sillä tavalla huolehditaan heikommista myöskin ensi vuosikymmenellä ja meidän lapsista ja heidän koulutuksestaan. Se on sosiaalista omaatuntoa. Se vaatii tällä hetkellä reformeja ja uudistuksia, välttämättömiä ja koviakin sellaisia, Orpo sanoi.

Orpon mukaan peruspalveluja ei voi pitää velkarahalla vuodesta toiseen yllä.

– Sen tien päässä on perikato.

Orpo vakuutti edelleen, että hallitus tekee uudistuksistaan vaikutusarviot.

– Lukekaa se ohjelma. Se on hieno ohjelma. Se kääntää Suomen ja pelastaa meidän isänmaamme ja pitää sen turvallisena.

KESKUSTAN kansanedustaja Mikko Savola onnitteli kokoomusta samalla perussuomalaisia piikitellen.

– Tämä on hyvin kokoomuslainen hallitusohjelma. Te olitte Säätytalolla hereillä.

Perussuomalaiset pääsi Savolan mielestä kuitenkin vaikuttamaan maahanmuuttopolitiikkaan.

Savola moitti maatalouden leikkauksia ja ilmoitti, että niitä on tulossa 80 miljoonan euron edestä.

Myös keskustan Katri Kulmuni näkee, että perussuomalaiset ei hallitusneuvotteluissa onnistunut.

– Perussuomalaiset sai hyviä kirjauksia, kokoomus vei rahat. Nyt te koetatte huutamalla huutaa niitä toiseksi, mutta hallitusohjelmaa te ette pakoon pääse. Saitte te sinne kuitenkin olutveron kevennyksen ja kaksi senttiä jakeluvelvoitteen nostoon ja ajoneuvoverosta 50 miljoonaa. Mutta voin kertoa teille, että Suomi ei ole myöskään sosialistinen maa. Ei edellinen hallitus, tuskin tämäkään hallitus päättää, että mitä niissä pumppuhinnoissa se bensa oikein maksaa. Sellaista hallitusta minä toivottavasti en tässä maassa tule näkemään, joka hinnoista päättää, Kulmuni paukutti.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman julisti hallituksen olevan autoilijan puolella ja kehui sen näkyvän pumppuhinnoissa.

– Nyt tehdään vihdoin autoilijoiden kunnianpalautus. Ei se, että ympäri Suomen voi olla mahdollisuus käydä töissä tai viedä lapsiaan harrastuksiin, voi olla kirosana, perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen puolestaan sanoi.

– Hallitusohjelmassa näkyy, että nyt suhtautuminen autoilijoihin lypsylehminä loppuu, hän jatkoi.

Tynkkysen mukaan jatkossa bensan hinta on 40 senttiä halvempaa joka litralta kuin jos edettäisiin edellisen hallituksen päätöksin.

KOKOOMUKSEN eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kehaisi Orpon hallituksen tekevän kestävää ja järkevää ympäristöpolitiikkaa.

– Suomen tie kohti hiilinegatiivisuutta alkaa Orpon hallituksesta, hän sanoi, mikä herätti nauruakin salissa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas ylisti Orpon hallituksen kääntävän Suomi-laivan suunnan.

– On hellyttävää kuunnella vasemmistosta, kuinka te pidätte pienten puolta. Kyllä, se on hienoa, niin pidämme mekin. Me olemme neljä vuotta seuranneet sitä, kuinka te ette ole siihen kyenneet. Te olette rapauttaneet Suomen. Ja siinä keskellä, te nostitte turpeen hintaa, te romutitte turveyrittäjien koneet. Te olette siitä vastuussa. Suomi-laiva kääntyy ainoastaan vastuullisella politiikalla, jota Petteri Orpon hallitus nyt lähtee tekemään, Peltokangas sanoi.

Hänen turvekritiikkinsä oli kohdistettu keskustalle.

– Jos hallitus olisi tuonut tämän salin käsittelyyn hallitusohjelman, joka keskittyy julkisen talouden tasapainottamiseen ja tekee sen reilulla tavalla, olen aivan varma, että tästä salista olisi löytynyt sille laaja tuki, vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Oras Tynkkynen totesi omassa puheenvuorossaan.

Tynkkynen sanoi myös, että hallitus kasvattaa omilla toimillaan monin kohdin julkisen talouden vajetta.

– Te määrätietoisesti kevennätte hyvätuloisten verotusta, joka heikentää julkista taloutta. Te kevennätte fossiilisten tuontipolttoaineiden verotusta, joka heikentää julkista taloutta. Tämän takia nämä teidän puheenne julkisen talouden tasapainottamisesta ja siitä, että sen verukkeella pitää Suomen heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä leikata, eivät kuulosta täysin uskottavilta.

SDP:N kansanedustaja Joona Räsänen kertoi olevansa hämmentynyt eniten siitä, miten ”näyttää todella siltä, että täällä oppositiossa on luettu paremmin kuin siellä hallituksessa”.

Räsänen sanoi, että hallituksen perusteluista paistaa läpi se, että minkäänlaisia yhteisvaikutusten arviointeja päätöksistä ei ole tehty.

– Luulisi, että aikana, jolloin hallitus toteuttaa historiallisen suuret sosiaaliturvaleikkaukset, se edes selvittäisi, että milläköhän tavalla ne mahdollisesti osuvat samoihin ihmisiin.

– Senkin takia luulisi, että se olisi varsin selvää, kun valtiovarainministeri Purra ennen vaaleja lupasi, että pienituloisilta ei leikata. Mutta kun hallitukseen päästiin, lupaukset on petetty, Räsänen sanoi.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajalla Antti Lindtmanilla oli jatkokysymys sosiaaliturvaleikkausten vaikutusarvioita luvanneelle Petteri Orpolle.

– Jos osoittautuu tai kun on selvää, että tulee osoittautumaan, että siellä tulee kohtuuttomia tilanteita joillekin suomalaisille, oletteko te valmiit silloin siinä tilanteessa tarkistamaan, muuttamaan tai perumaan tekemiänne päätöksiä ja linjauksia?

VALTIOVARAINMINISTERI Riikka Purra (ps.) puolusti hallituksen veroratkaisuja ja sanoi, että ne kohdistetaan pieni- ja keskituloisille. Sen lisäksi hallitus ajaa Purran mukaan lapsitulovähennyksen ja monia muita tukimuotoja perheille.

– Me haluamme, että tässä maassa työ on kannattavaa ja ihmisen aina kannattaa valita se. Tämä hallitus sosiaaliturvauudistuksessaan pyrkii yleistukimalliin, joka on kannustava, jossa jokaisen työtunnin vastaanottaminen on positiivista, jokaisesta jää käteen jotakin.

– Kuuluisa sosialidemokraatti, pääministerinä toiminut Väinö Tanner totesi joskus viisaasti, että laitimmaisen vasemmiston kanssa ei kannata alkaa huutokauppaan, koska se huutaa aina enemmän. Ja tämä on juuri näin. Me korjaamme tämän maan taloudellista tilannetta, me hoidamme julkista taloutta, me parannamme kansalaisten ostovoimaa, sitä että arjen kustannukset eivät vie palkasta jatkuvasti enemmän ja enemmän, Purra totesi.

Purran puheenvuoron jälkeen SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen sanoi, ettei Purralla ole hallitusohjelman kokonaisuus hallussa.

– Nostatte yksittäisiä asioita, esimerkiksi lapsilisän korotuksen mutta ette huomioi, että kaikki lapsikorotukset sosiaaliturvasta poistetaan. Te siis nimeomaan heikennätte yksinhuoltajien ja lapsiperheiden asemaa. Te leikkaatte heiltä kymmeniä euroja, joiltain jopa satoja euroja kuukaudessa. Eikö teitä hävetä.

Keskustelu eduskunnassa jatkuu.