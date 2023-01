Biden vierailee ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain etelärajalla

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden aikoo tehdä presidenttikautensa ensimmäisen vierailun maan etelärajalle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Matkan suunnittelu on vielä kesken, mutta vierailu järjestynee todennäköisesti ensi viikolla. Vierailun tarkka kohde yli 3 000 kilometrin mittaisella Meksikon vastaisella rajalla ei ole tiedossa.

Bidenin on määrä vierailla alkuviikosta Meksikossa huippukokouksessa, johon osallistuvat myös Kanadan ja Meksikon johtajat. Rajavierailu saattaneekin järjestyä tämän jo aiemmin ilmoitetun matkan yhteyteen.

Presidentti ilmoitti erikseen keskiviikkona, että hän aikoo myös pitää torstaina puheen rajaturvallisuudesta. Nykyhallinto on arvostelijoidensa mukaan vaikuttanut siltä, että se haluaa vältellä maahanmuuttoon liittyviä ongelmia.

Yhdysvaltain talous tukeutuu vahvasti siirtolaistyövoimaan, mutta hallitsematon maahanmuutto maan etelärajalla on rasittanut maahanmuuttojärjestelmää niin paljon, ettei sen korjaaminen ole helppoa. Bidenin oman hallinnon virkamiehetkin ovat kuvailleet maahanmuuttojärjestelmää rikkinäiseksi.

Etelärajalla on ollut suuret määrät turvapaikanhakijoita, minkä lisäksi lukuisat ihmiset ovat pyrkineet pääsemään maahan laittomasti matkaten läpi paikoin vaarallisen maaston.

Bidenin odotetaan ilmoittavan piakkoin jatkoaikeistaan, ja mahdollisesta jatkokauden hakemisesta. Rajaongelman on taas koettu olevan yksi hänen merkittävimmistä poliittisista heikkouksistaan.

YHDYSVALTAIN rajaongelmien ympärillä on käyty maassa yksiä viime vuosien kovimmista poliittisista taisteluista.

Bidenin republikaaniedeltäjä Donald Trump nousi valtaan vuonna 2016 isolta osin muun muassa maahanmuuttopolitiikkansa vuoksi.

Hän väitti rikollisten, muun muassa raiskaajien ja murhaajien, valuvan rajan yli Yhdysvaltoihin. Trump lupasi kampanjansa aikana rakentaa raja-aidan, ja panna etelänaapuri Meksikon maksamaan viulut.

Trumpin vuonna 2020 presidentinvaaleissa voittanut Biden puolestaan sanoi palauttavansa perinteiset yhdysvaltalaisarvot rajalle, antavansa suojaa turvapaikkaa hakeville ja purkavansa rajan ylitse laittomasti pyrkivien kiinniottoon liittyvää rajua sääntelyä.

KORONAPANDEMIALLA on ollut myös oma osansa keskustelussa. Yhdysvalloissa on parhaillaan käynnissä oikeustaistelu siitä, tulisiko maassa purkaa Trumpin aikana käyttöön otettu sääntely, jonka myötä siirtolaisia on estetty saapumasta maahan Yhdysvaltain etelärajalla vetoamalla koronaturvallisuuteen.

Siirtolaisten pikaiset maastakarkotukset mahdollistava sääntely otettiin käyttöön vuonna 2020. Sääntelyn varjolla on estetty pääsy maahan sadoiltatuhansilta siirtolaisilta.

Konservatiivien suosima uutiskanava Fox News on raportoinut rajakriisistä lähes päivittäin, ja kanavan oikeistokommentaattorit ovat syyttäneet Bidenin hylänneen rajan.

Nykyhallinnon mukaan tilanteen voi ratkaista vain maan kongressi, jossa republikaani- ja demokraattipäättäjät eivät ole taas kyenneet pääsemään yhteisymmärrykseen maahanmuuttouudistuksista.