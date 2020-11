Bidenilta ensimmäinen tviitti voiton varmistumisen jälkeen – näin hän sanoo

Biden on reagoinut asiaan Twitterissä.

Hän sanoo, että on kunnia tulla valituksi johtamaan ”meidän suurta maata”.

Biden toteaa, että edessä oleva työsarka on vaikea mutta hän sanoo lupaavansa, että hän on kaikkien amerikkalaisten presidentti.

CNN:n mukaan Bidenin on määrä puhua vielä myöhemmin tänä iltana USA:n aikaa.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020