Bidenin puhe keskeytyi toistuvasti Gaza-mielenilmaukseen – “Tämä tulee jatkumaan jonkin aikaa”

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin puhe aborttioikeudesta keskeytettiin ainakin kymmenen kertaa Virginiassa keskiviikkona.

Jatkokautta hakeva demokraattipresidentti hyökkäsi kampanjatilaisuudessa pitämässään puheessa maan entistä presidenttiä ja republikaanien todennäköistä ehdokasta Donald Trumpia vastaan. Biden sanoi, että aborttioikeuden rajaamisen takana on vain yksi henkilö ja se on Trump. Aborttioikeus on nousemassa tämän vuoden presidentinvaalien aiheiden keskiöön.

Mielenosoittajat huusivat iskulauseita Gazan tilanteesta ja vaativat Bidenin eroa. Mielenosoittajat kritisoivat Bidenin tukea Israelille. Presidentin tilaisuuksia on häiritty aiemminkin.

- Tämä tulee jatkumaan jonkin aikaa. Heillä oli tämä suunniteltuna, Biden totesi kesken puheensa mielenosoittajien huutaessa puheen väliin.

Samaan aikaan Bidenin kannattajat huusivat neljä vuotta lisää -lausahdusta, jolla he osoittivat tukea presidentin uudelleenvalinnalle.

Mielenosoittajat saatettiin lopulta tilaisuudesta pois.

GAZAN tilanteen on epäilty vaikuttavan Bidenin presidentinvaalikampanjaan ja demokraattien mielipiteisiin. Bidenin yritykset saada keskustelua pois Israelista ja Gazan tilanteesta presidenttiehdokaskilvan ollessa kuumimmillaan ovat asiantuntijoiden mukaan osittain epäonnistuneet.

Biden sanoi, että republikaanit Trumpin johdolla haluavat estää aborttioikeuden koko Yhdysvalloissa ja vievät sitä hänen mukaansa raivokkaasti eteenpäin.

Vuonna 2022 Yhdysvaltain konservatiivienemmistöinen korkein oikeus kumosi yllättäen aborttioikeuden liittovaltion tasolla turvanneen liki viisikymmentä vuotta aiemmin tehdyn Roe vastaan Wade -päätöksen. Toissavuotisen päätöksen jälkeen parisenkymmentä osavaltiota on kiristänyt raskaudenkeskeytyksiä koskevia lakejaan.

Uutistoimisto AFP:n mukaan selkeä enemmistö yhdysvaltalaisista sallisi edelleen turvallisen lääketieteellisen abortin maanlaajuisesti, vaikka republikaanien konservatiivisiipi onkin yrittänyt rajoittaa sitä laajasti ympäri maan.