Bloomberg: Kone harkitsee tarjousta TK Elevatorista

Hissiyhtiö Kone harkitsee tarjouksen tekemistä kilpailijastaan TK Elevatorista, kertoo uutistoimisto Bloomberg. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uutissivuston lähteiden mukaan suomalaisyhtiö on käynyt neuvotteluja neuvonantajien kanssa ja harkitsee tarjouksen tekemistä saksalaisyhtiöstä tai sen osasta.

Neuvottelut ovat niistä perillä olevien lähteiden mukaan kuitenkin alkuvaiheessa. Tässä vaiheessa ei ole varmaa, aikooko Kone tehdä tarjouksen, lähteet sanoivat.

Kone on ollut kiinnostunut kilpailijansa hissiliiketoiminnan ostamisesta myös aiemmin.