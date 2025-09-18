Palkittu politiikan aikakauslehti.
18.9.2025 04:27 ・ Päivitetty: 18.9.2025 04:27

Bloomberg: Kone harkitsee tarjousta TK Elevatorista

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Hissiyhtiö Kone harkitsee tarjouksen tekemistä kilpailijastaan TK Elevatorista, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Uutissivuston lähteiden mukaan suomalaisyhtiö on käynyt neuvotteluja neuvonantajien kanssa ja harkitsee tarjouksen tekemistä saksalaisyhtiöstä tai sen osasta.

Neuvottelut ovat niistä perillä olevien lähteiden mukaan kuitenkin alkuvaiheessa. Tässä vaiheessa ei ole varmaa, aikooko Kone tehdä tarjouksen, lähteet sanoivat.

Kone on ollut kiinnostunut kilpailijansa hissiliiketoiminnan ostamisesta myös aiemmin.

