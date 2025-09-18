Talous
Bloomberg: Kone harkitsee tarjousta TK Elevatorista
Hissiyhtiö Kone harkitsee tarjouksen tekemistä kilpailijastaan TK Elevatorista, kertoo uutistoimisto Bloomberg.
Uutissivuston lähteiden mukaan suomalaisyhtiö on käynyt neuvotteluja neuvonantajien kanssa ja harkitsee tarjouksen tekemistä saksalaisyhtiöstä tai sen osasta.
Neuvottelut ovat niistä perillä olevien lähteiden mukaan kuitenkin alkuvaiheessa. Tässä vaiheessa ei ole varmaa, aikooko Kone tehdä tarjouksen, lähteet sanoivat.
Kone on ollut kiinnostunut kilpailijansa hissiliiketoiminnan ostamisesta myös aiemmin.
