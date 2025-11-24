Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

24.11.2025 05:24 ・ Päivitetty: 24.11.2025 05:24

Bosnian serbitasavallan johtoon nousemassa ex-presidentin suosikki – ”Se on kiistatonta”

LEHTIKUVA / AFP / ELVIS BARUKCIC
Sinisa Karan vasemmalla, Milorad Dodik toinen oikealta.

Bosnia-Hertsegovinan serbitasavallan viralta pannun presidentin puolueen ehdokas on voittamassa vaalit, selviää virallisista alustavista tuloksista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Serbitasavaltaa johtanut Milorad Dodik tuomittiin aikaisemmin tänä vuonna vankeuteen, ja hän sai kuuden vuoden kiellon, jonka aikana hän ei saa pyrkiä poliittisiin virkoihin. Dodikin puoluetta edustava Sinisa Karan on saamassa alustavien tulosten mukaan yli 50 prosenttia äänistä. 63-vuotias Karan on serbitasavallan entinen sisäministeri.

Tärkeimmän oppositiopuolueen SDS:n ehdokas Branko Blanusa, 56, on saamassa lähes 48 prosenttia äänistä. Ääntenlasku on vielä kesken.

Dodikin kansallismielinen SNSD on ollut vallassa lähes kahden vuosikymmenen ajan.

-  Tämän päivän vaalit voitti ehdokkaamme Sinisa Karan. Se on kiistatonta, Dodik sanoi kannattajilleen puolueen päämajassa Banja Lukan kaupungissa.

Bosnian serbit äänestivät varsin laiskasti sunnuntain ennenaikaisissa vaaleissa. Äänestysprosentti jäi keskusvaalilautakunnan mukaan alle 36 prosenttiin. Vuoden 2022 vaaleissa äänestysaktiivisuus oli 53 prosenttia.

Sunnuntaisten vaalien voittaja johtaa serbitasavaltaa vajaan vuoden ajan ennen lokakuussa 2026 pidettäviä yleisiä vaaleja.

DODIKILLA on läheiset suhteet Venäjän presidentti Vladimir Putiniin, ja hän on esimerkiksi vastustanut Nato-jäsenyyttä. Hän on pitkään kampanjoinut sen puolesta, että serbitasavalta eroaisi Bosnia-Hertsegovinasta.

Bosnia-Hertsegovinan poliittinen tilanne on ollut jännitteinen. 1990-luvulla käydyn Bosnian sodan jälkeen Bosnia-Hertsegovinan liittovaltio jaettiin kahteen alueeseen eli muslimien ja kroaattien federaatioon ja serbitasavaltaan. Kahta autonomista puoliskoa yhdistää heikko keskushallinto.

Järjestely luotiin sodan päättäneessä vuoden 1995 Daytonin rauhansopimuksessa, jonka toteutumista Bosnia-Hertsegovinassa valvoo kansainvälisen yhteisön korkea edustaja Christian Schmidt. Tarkoituksena on estää 1990-luvun etnisen väkivallan uusiutuminen.

66-vuotias Dodik sai tuomionsa Schmidtin päätösten huomiotta jättämisestä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Demokraatti

Talous
22.11.2025
Lauri Finér: Tämä VTV:n kohuraportissa oli pielessä – ja sen mukana kaikki
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
24.11.2025
Arvio: Viestiä ”työläisten paratiisista”: ”Täällä ihmisyydellä ei ole mitään arvoa”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU