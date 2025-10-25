Ulkomaat
Brasilian presidentti arvosteli YK:n ja kansainvälisten yhteisöjen toimimattomuutta
Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula da Silva arvosteli lauantaina kovasanaisesti YK:ta ja muita kansainvälisiä yhteisöjä, jotka eivät hänen mukaansa toimi.
- Kuka voisi hyväksyä kansanmurhan, joka on jatkunut Gazan kaistalla niin pitkään? Kansainväliset instituutiot, jotka luotiin estämään tällaiset tapahtumat, eivät enää toimi. Nykyään YK:n turvallisuusneuvosto ja YK eivät ole enää toimivia, Lula sanoi tavattuaan Malesian pääministerin Anwar Ibrahimin Malesiassa
Lula arvosteli verhotusti myös Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia.
- Johtajalle se, että voi pitää päänsä pystyssä, on tärkeämpää kuin Nobelin palkinto.
Lulan ja Trumpin uskotaan tapaavan Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön (APEC) huippukokouksessa, jonne Trump lähti varhain lauantaina Suomen aikaa.
