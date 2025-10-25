Palkittu politiikan aikakauslehti.
25.10.2025 11:32 ・ Päivitetty: 25.10.2025 11:32

Brasilian presidentti arvosteli YK:n ja kansainvälisten yhteisöjen toimimattomuutta

LEHTIKUVA / AFP / VINCENT THIAN

Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula da Silva arvosteli lauantaina kovasanaisesti YK:ta ja muita kansainvälisiä yhteisöjä, jotka eivät hänen mukaansa toimi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Kuka voisi hyväksyä kansanmurhan, joka on jatkunut Gazan kaistalla niin pitkään? Kansainväliset instituutiot, jotka luotiin estämään tällaiset tapahtumat, eivät enää toimi. Nykyään YK:n turvallisuusneuvosto ja YK eivät ole enää toimivia, Lula sanoi tavattuaan Malesian pääministerin Anwar Ibrahimin Malesiassa

Lula arvosteli verhotusti myös Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia.

-  Johtajalle se, että voi pitää päänsä pystyssä, on tärkeämpää kuin Nobelin palkinto.

Lulan ja Trumpin uskotaan tapaavan Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön (APEC) huippukokouksessa, jonne Trump lähti varhain lauantaina Suomen aikaa.

