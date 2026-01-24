Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

24.1.2026 07:34 ・ Päivitetty: 24.1.2026 07:34

Brasilian presidentti: Trump ehdottaa uuden YK:n luomista, minkä hän yksin omistaisi

LEHTIKUVA / AFP / EVARISTO SA
Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula da Silva sanoo, että YK:n kehittämisen sijaan sen peruskirjaa ollaan tuhoamassa. Kuvassa presidentti puhumassa 8. tammikuuta.

Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula da Silva syyttää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia pyrkimyksestä luoda uusi YK, jonka Trump yksin omistaisi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lula kommentoi asiaa puheessaan Brasilian Salvadorissa järjestetyssä tapahtumassa.

- Presidentti Trump ehdottaa uuden YK:n luomista, minkä hän yksi omistaisi, Lula sanoi.

Lulan mukaan YK:n kehittämisen sijaan sen peruskirjaa ollaan tuhoamassa. Lula sanoo, että monenkeskinen maailmanpolitiikka on vaihtumassa unilateralismiin ja vahvimman oikeuteen.

Trump perusti alun perin Gazan rauhansuunnitelman osaksi kaavaillun niin kutsutun rauhanneuvoston tällä viikolla. Peruskirjassa ei mainita Gazaa, mutta Trump nimetään siinä neuvoston johtajaksi, jolla on erittäin laajat toimivaltuudet. Peruskirjan mukaan Trumpia ei voi erottaa neuvoston johdosta.

Peruskirjan mukaan rauhanneuvostoon voi ostaa myös ikijäsenyyden rahoittamalla neuvostoa miljardilla dollarilla. Venäjän presidentti Vladimir Putin on ehdottanut, että Venäjän osalta kyseinen summa voitaisiin kattaa Yhdysvalloissa jäädytetyillä venäläisvaroilla.

LÄNSIMAISSA Trumpin rauhanneuvosto on herättänyt epäilyksiä. Muun muassa Britannia, Saksa, Ranska, Espanja ja Italia ovat kieltäytyneet kutsusta neuvostoon. EU:n torstaina järjestetyn huippukokouksen jälkeen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa sanoi, että eurooppalaisilla johtajilla on vakavia epäilyksiä monista rauhanneuvostoon liittyvistä elementeistä.

Sveitsin Davosissa Maailman talousfoorumissa peruskirjan allekirjoittivat Trumpin lisäksi muun muassa monen muslimienemmistöisen maan johtajat.

Alkuviikosta ennen peruskirjan allekirjoittamista Jordanian, Arabiemiraattien, Indonesian, Pakistanin, Turkin, Saudi-Arabian, Qatarin ja Egyptin ulkoministerit kertoivat yhteislausunnossaan, että maat ovat päättäneet liittyä neuvostoon. Lausunnossa kuitenkin korostettiin maiden sitoutumista rauhanneuvostolle määriteltyyn rooliin Gazan väliaikaisena hallintona, joka on osa YK:n hyväksymää Trumpin rauhansuunnitelmaa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
22.1.2026
Grönlanti-kiista tuli ja suli: montako kertaa vielä ennustamme Trumpin peliliikkeet väärin?
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
23.1.2026
Arvio: Iida Sofia Hirvosen romaanissa kapitalismin hämähäkinverkko kietoutuu ympärillemme, eikä kapina ole mahdollista
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
21.1.2026
Arvio: Narsistinen pyrkyri Marty Mauser sinkoilee kuin liberaali tomppeli Forrest Gump
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU