Ulkomaat
24.1.2026 07:34 ・ Päivitetty: 24.1.2026 07:34
Brasilian presidentti: Trump ehdottaa uuden YK:n luomista, minkä hän yksin omistaisi
Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula da Silva syyttää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia pyrkimyksestä luoda uusi YK, jonka Trump yksin omistaisi.
Lula kommentoi asiaa puheessaan Brasilian Salvadorissa järjestetyssä tapahtumassa.
- Presidentti Trump ehdottaa uuden YK:n luomista, minkä hän yksi omistaisi, Lula sanoi.
Lulan mukaan YK:n kehittämisen sijaan sen peruskirjaa ollaan tuhoamassa. Lula sanoo, että monenkeskinen maailmanpolitiikka on vaihtumassa unilateralismiin ja vahvimman oikeuteen.
Trump perusti alun perin Gazan rauhansuunnitelman osaksi kaavaillun niin kutsutun rauhanneuvoston tällä viikolla. Peruskirjassa ei mainita Gazaa, mutta Trump nimetään siinä neuvoston johtajaksi, jolla on erittäin laajat toimivaltuudet. Peruskirjan mukaan Trumpia ei voi erottaa neuvoston johdosta.
Peruskirjan mukaan rauhanneuvostoon voi ostaa myös ikijäsenyyden rahoittamalla neuvostoa miljardilla dollarilla. Venäjän presidentti Vladimir Putin on ehdottanut, että Venäjän osalta kyseinen summa voitaisiin kattaa Yhdysvalloissa jäädytetyillä venäläisvaroilla.
LÄNSIMAISSA Trumpin rauhanneuvosto on herättänyt epäilyksiä. Muun muassa Britannia, Saksa, Ranska, Espanja ja Italia ovat kieltäytyneet kutsusta neuvostoon. EU:n torstaina järjestetyn huippukokouksen jälkeen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa sanoi, että eurooppalaisilla johtajilla on vakavia epäilyksiä monista rauhanneuvostoon liittyvistä elementeistä.
Sveitsin Davosissa Maailman talousfoorumissa peruskirjan allekirjoittivat Trumpin lisäksi muun muassa monen muslimienemmistöisen maan johtajat.
Alkuviikosta ennen peruskirjan allekirjoittamista Jordanian, Arabiemiraattien, Indonesian, Pakistanin, Turkin, Saudi-Arabian, Qatarin ja Egyptin ulkoministerit kertoivat yhteislausunnossaan, että maat ovat päättäneet liittyä neuvostoon. Lausunnossa kuitenkin korostettiin maiden sitoutumista rauhanneuvostolle määriteltyyn rooliin Gazan väliaikaisena hallintona, joka on osa YK:n hyväksymää Trumpin rauhansuunnitelmaa.
