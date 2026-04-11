11.4.2026 08:57 ・ Päivitetty: 11.4.2026 08:57

Britannia taipui Trumpin edessä – Mauritius ei saa Chagossaaria

LEHTIKUVA / AFP
Yhdysvaltain ilmavoimien B-1B-pommittaja lähtee kohti Afganistania lokakuussa 2001 Diego Garcian tukikohdasta Chagossaarilta.

Britannia on hyllyttänyt aikeensa luovuttaa Intian valtamerellä sijaitsevat Chagossaaret Mauritiukselle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta ensin kertoneen BBC:n mukaan parlamentin käsittelyssä ollutta lakiesitystä ei enää ehditä hyväksyä ennen istuntotaukoa eikä uutta esitystä ole tiedossa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli tammikuussa Britanniaa kärkkäästi suunnitelmasta, jota Trump kutsui suureksi typeryydeksi.

Britannian hallitus ei ilmoittanut luopuvansa kokonaan hankkeesta, mutta toistaiseksi se ei myöskään etene Yhdysvaltain vastustuksen vuoksi.

- Olemme aina sanoneet, että sopimuksen kanssa edetään vain, jos sillä on Yhdysvaltain tuki, sanoi lausunnossa Britannian hallituksen tiedottaja.

SAARILLA sijaitsee Britannian ja Yhdysvaltojen yhteinen Diego Garcian tukikohta, jonka strateginen merkitys Yhdysvalloille on korostunut maan sodassa Irania vastaan.

Luovutussopimukseen olisi kuulunut Diego Garcian tukikohdan vuokraaminen Mauritiukselta noin 116 miljoonan euron vuosimaksulla, BBC kertoo.

