Britanniakin kokeilee somekieltoa lapsille

Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan maa aikoo kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiailta lapsilta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

BBC:n mukaan Starmer kertoi toivovansa hallituksen saavan asetuksen läpi ensi jouluun mennessä. Kielto tulisi voimaan ensi vuoden alkupuolella.

Starmer sanoi, että itsekin lasten vanhempana hän tuli siihen tulokseen, että sosiaalisen median täysi kielto on oikea päätös, koska somealustoilla rehottavat kiusaaminen sekä nuoria addiktoivat lieveilmiöt.

Starmereilla on kaksi teini-ikäistä lasta. Hän sanoo ymmärtävänsä somen hyviä puolia, muun muassa miten lapset pystyvät hankkimaan yhteisöllisyyttä sitä kautta, eikä kieltopäätöskään ole pääministerin mielestä helppo tai ongelmaton.

Silti somen haitat alaikäisille ylittävät hänen mukaansa hyödyt tällä hetkellä.

Britanniassa kielto koskisi esimerkiksi Snapchatia, Tiktokia, Youtubea, Instagramia, Facebookia ja X:ää.

Sen sijaan viestipalvelut, kuten Whatsapp ja Signal jäisivät kiellon ulkopuolelle.

ALAIKÄISTEN somerajoituksia on paraikaa tulossa muun muassa Ranskaan ja Kreikkaan. Myös moni muu EU-maa tutkii ikärajakieltojen mahdollisuuksia.

Australiassa valtio on määrännyt somealustat verifioimaan käyttäjien iän mahdollisimman aukottomasti, ja alle 16-vuotiaille somen käyttö on kielletty.