Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

15.6.2026 08:11 ・ Päivitetty: 15.6.2026 08:19

Britanniakin kokeilee somekieltoa lapsille

iStock

Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan maa aikoo kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiailta lapsilta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

BBC:n mukaan Starmer kertoi toivovansa hallituksen saavan asetuksen läpi ensi jouluun mennessä. Kielto tulisi voimaan ensi vuoden alkupuolella.

Starmer sanoi, että itsekin lasten vanhempana hän tuli siihen tulokseen, että sosiaalisen median täysi kielto on oikea päätös, koska somealustoilla rehottavat kiusaaminen sekä nuoria addiktoivat lieveilmiöt.

Starmereilla on kaksi teini-ikäistä lasta. Hän sanoo ymmärtävänsä somen hyviä puolia, muun muassa miten lapset pystyvät hankkimaan yhteisöllisyyttä sitä kautta, eikä kieltopäätöskään ole pääministerin mielestä helppo tai ongelmaton.

Silti somen haitat alaikäisille ylittävät hänen mukaansa hyödyt tällä hetkellä.

Britanniassa kielto koskisi esimerkiksi Snapchatia, Tiktokia, Youtubea, Instagramia, Facebookia ja X:ää.

Sen sijaan viestipalvelut, kuten Whatsapp ja Signal jäisivät kiellon ulkopuolelle.

ALAIKÄISTEN somerajoituksia on paraikaa tulossa muun muassa Ranskaan ja Kreikkaan. Myös moni muu EU-maa tutkii ikärajakieltojen mahdollisuuksia.

Australiassa valtio on määrännyt somealustat verifioimaan käyttäjien iän mahdollisimman aukottomasti, ja alle 16-vuotiaille somen käyttö on kielletty.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
15.6.2026
Mikkel Näkkäläjärvi: Tämä jäi käteen SDP:n puoluekokouksesta
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
13.6.2026
Kestääkö SDP:n ”perse merivettä”? – Näin Matias Mäkynen vastaa
Lue lisää

Hanna Wass

Kolumnit
13.6.2026
Hanna Wass: Jos turvallisuuspolitiikan konsensus murtuu, onko se uhka vai mahdollisuus?
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
15.6.2026
Arvio: Olemme vajavaisia ja romahdus on väistämätön, Nobel-voittaja László Krasznahorkai korostaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU