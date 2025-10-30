Palkittu politiikan aikakauslehti.
30.10.2025 19:58 ・ Päivitetty: 30.10.2025 19:58

Britannian Andrew sai häädön ja menettää prinssiytensä

LEHTIKUVA / AFP

Englannin prinssi Andrew menettää prinssin arvonsa ja tulee häädetyksi palatsistaan, brittimedia kertoo. Päätös on brittimonarkian nykyhistoriassa poikkeuksellinen.

Guardian-lehden mukaan kuningas Charles on käynnistänyt virallisen prosessin veljensä prinssiyden perumisesta. Andrew (s. 1960) joutuu myös sen jälkeen poistumaan Windsorin mailla sijaitsevasta, kuninkaallisesta Royal Lodge -palatsikartanostaan.

Prinssi joutuu vastedes käyttämään siviilinimeään Andrew Mountbatten Windsor. Ihan taivasalle Andrew ei päädy: hän saa asuttavakseen kuningasperheen yksityisesti omistaman Sandringhamin kartanon. Kuningasperhe myös takaa hänelle säällisen elatuksen.

Syynä irtisanomiseen ja tittelienpoistoon ovat viime vuosien aikana paljastuneet tiedot prinssin epäillyistä vakavista seksuaalirikoksista. Hovin ilmoituksen mukaan ”kuninkaan sympatiat ovat tällaisissa tapauksissa täysin uhrien puolella”.

Hovin mukaan Andrew ei vastustanut irtisanomistaan. Hänen lapsensa saavat pitää kuninkaalliset tittelinsä.

Toimituksen valinnat

