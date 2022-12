Britannian tiedustelu: Venäjä perustaa viihdytysjoukkoja

Asiasta kerrottiin Britannian puolustusministeriön päiväkatsauksessa, jonka mukaan Venäjän puolustusministeriö ilmoitti viihdytysjoukkojen perustamisesta keskiviikkona.

Joukkoihin värvätään muun muassa oopperalaulajia, näyttelijöitä ja sirkustaiteilijoita. Äskettäisessä kampanjassa Venäjän johto kannusti myös kansalaisia lahjoittamaan sotilaille soittimia.

Sotilaille järjestetyllä viihteellä rintamalla on pitkät perinteet Venäjällä. Brittiraportissa kuitenkin epäiltiin, ettei tämä onnistu hälventämään sotilaiden huolia liittyen muun muassa sodan huonoon johtamiseen, puutteisiin kalustossa sekä palkanmaksuongelmiin.

Russian media reports that the ranks will include opera singers, actors and circus performers. This follows a recent campaign by the Russian MoD to encourage the public to donate musical instruments to deployed soldiers.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 18, 2022