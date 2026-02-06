Palkittu politiikan aikakauslehti.
6.2.2026 09:26 ・ Päivitetty: 6.2.2026 09:27

Brittimediat: Epstein-kohu voi katkaista Keir Starmerin pääministeriuran

UK Labour handout

Britannian pääministeri Keir Starmer voi joutua jopa eroamaan seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin tuttavapiiriin liittyvän virkanimityskohun vuoksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Näin arvioivat useat brittimediat, kuten BBC, Guardian ja Sky News.

Starmer myönsi nimittäneensä työväenpuolueen ex-ministerin Peter Mandelsonin (s. 1953) Yhdysvaltain-suurlähettilääksi vuonna 2024 siitä huolimatta, että hän tiesi tämän ystävyyssuhteesta Epsteinin kanssa.

Lisäksi Mandelson oli medioiden mukaan 2000-luvun alussa elinkeinoministerinä ollessaan vuotanut tietoa Epsteinille.

Pääministerin eroamispaineet eivät ole BBC:n mukaan lieventyneet, vaikka Starmer on pyytänyt veteraanipoliitikon virkanimitystä anteeksi.

MYÖS NORJASSA Epstein-yhteyksistä on noussut poliittinen skandaali. Poliisi tutkii paraikaa maan entistä pääministeriä lahjusepäilyistä: työväenpuolueen 1990-luvun johtajan Thorbjörn Jaglandin epäillään tavoitelleen Epsteinin sijoitusverkostojen kautta taloudellisia etuja itselleen.

Yhdysvaltain hallinto on viime viikkoina julkaissut uusia Epsteinin (1953-2019) rikostutkimuksiin liittyviä asiakirjoja. Epstein kuoli tutkintavankeuden aikana sellissään.

Epstein-kohu laajenee Norjassa: ex-pääministeri korruptioepäiltynä

Ulkomaat

6.2.2026 06:13

Epstein-kohu laajenee Norjassa: ex-pääministeri korruptioepäiltynä

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

