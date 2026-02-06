Ulkomaat
6.2.2026 09:26 ・ Päivitetty: 6.2.2026 09:27
Brittimediat: Epstein-kohu voi katkaista Keir Starmerin pääministeriuran
Britannian pääministeri Keir Starmer voi joutua jopa eroamaan seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin tuttavapiiriin liittyvän virkanimityskohun vuoksi.
Näin arvioivat useat brittimediat, kuten BBC, Guardian ja Sky News.
Starmer myönsi nimittäneensä työväenpuolueen ex-ministerin Peter Mandelsonin (s. 1953) Yhdysvaltain-suurlähettilääksi vuonna 2024 siitä huolimatta, että hän tiesi tämän ystävyyssuhteesta Epsteinin kanssa.
Lisäksi Mandelson oli medioiden mukaan 2000-luvun alussa elinkeinoministerinä ollessaan vuotanut tietoa Epsteinille.
Pääministerin eroamispaineet eivät ole BBC:n mukaan lieventyneet, vaikka Starmer on pyytänyt veteraanipoliitikon virkanimitystä anteeksi.
MYÖS NORJASSA Epstein-yhteyksistä on noussut poliittinen skandaali. Poliisi tutkii paraikaa maan entistä pääministeriä lahjusepäilyistä: työväenpuolueen 1990-luvun johtajan Thorbjörn Jaglandin epäillään tavoitelleen Epsteinin sijoitusverkostojen kautta taloudellisia etuja itselleen.
Yhdysvaltain hallinto on viime viikkoina julkaissut uusia Epsteinin (1953-2019) rikostutkimuksiin liittyviä asiakirjoja. Epstein kuoli tutkintavankeuden aikana sellissään.
