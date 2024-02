Brittitiedustelu: Ukrainan joukot tuhonneet todennäköisesti tutkavalvonta-aseman Krimillä

Raportin mukaan tammikuun viimeisen päivän iskussa tuhottiin tutka-asema Belbekin lentotukikohdassa. Tutka-asemilta ohjataan Venäjän ilmavoimien toimintaa.

Tutka-aseman tuhoaminen maassa lisää puolustusministeriön mukaan entisestään painetta Venäjän tutkavalvontakoneisiin lentotoiminnan koordinoinnissa.

Ukrainan paikallisviranomaiset puolestaan kertoivat lauantaina, että ainakin seitsemän ihmistä, heidän joukossaan kolme lasta, on kuollut Venäjän lennokkihyökkäyksessä Harkovassa maan itäosassa.

Venäjä teki lauantain vastaisena yönä useita hyökkäyksiä Harkovaan ja sen itäpuolella sijaitsevaan kylään.

EUROOPAN tulee lisätä asetuotantoaan, jotta Ukrainalle lähetettävää apua voidaan kasvattaa ja omia varastoja täydentää, sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kehottaa saksalaislehti Welt am Sonntagin haastattelussa.

- Tämä tarkoittaa siirtymistä hitaasta, rauhanajan temposta korkeatempoiseen konfliktituotantoon.

Pääsihteeri painotti, ettei Nato pyri sotaan Venäjän kanssa, mutta liittouman tulee varautua mahdollisiin riitaisuuksiin, jotka voivat kestää kymmeniäkin vuosia. Stoltenbergin mukaan yhteenkään Nato-maahan ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa.

Ukraina on pyytänyt kipeästi kaipaamiaan tykistöammuksia ja muita ammustarvikkeita liittolaisiltaan samalla kun Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkamisesta tulee pian kuluneeksi kaksi vuotta.

Nato-maiden puolustusministerit kokoontuvat seuraavan kerran Brysseliin helmikuun 15. päivänä.

