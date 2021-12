Budjettikeskustelussa repesi raju riita – ”Pikkupoika jäi piparipurkilta kiinni jouluaattoaikana”

Eduskunta aloitti tänään budjetin palautekeskustelun. Isoimman huomion vei kokoomuksen vuoden 2022 budjettiin jättämä vastalause, jota hallitus ryöpytti urakalla. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hallituspuolueissa oli laskettu, että kokoomus ylittää vastalauseensa ehdotuksilla menokehyksen 567 miljoonalla eurolla.

– Teidän nimittäin piti tehdä ponteva ja suoraselkäinen säästölista, mutta nyt olettekin vastalauseessanne esittämässä konkreettisia lisämenoja nettona 567,1 miljoonaa euroa verrattuna valtiovarainvaliokunnan mietintöön. Tarvittaisiin siis reilu puolen miljardin euron lisäkorotus menokehyksiin, jotta menotarpeenne voidaan rahoittaa. Kuinka tässä näin kävi kokoomus? valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi aloittaessaan keskustelun asiasta.

Moni kansanedustaja otti tämän jälkeen asiaan kantaa. Kokoomus puolestaan syytti keskustaa ja hallitusta sotkeentumisesta teknisiin yksityiskohtiin ja painotti, että pitää katsoa koko kokoomuksen vaihtoehtobudjettia eikä pelkkää valiokuntamietinnön vastalausetta. Käsittelyssä ollut valtiovarainvaliokunnan mietintö ei kuitenkaan koskenut kokoomuksen vaihtoehtobudjettia vaan vuoden 2022 valtion budjettia.

Oppositio ei voi jättää budjettiesitykseen tulopuolen esityksiä eikä sellaisia esityksiä, jotka muuttaisivat lakeja.

– Silloin, jos meillä ei ole lainsäädäntö auki jostakin kohtaa tai sitä ei esitetä poistettavaksi, niin sille momentille ei voi esittää lisäyksiä eikä vähennyksiä, kristilisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoi keskustelussa kokoomusedustajien nyökytellessä takana.

– Jokainen tässä salissa tietää, että vastalauseessa valtiovarainvaliokunnassa voi tehdä vain tietyt asiat ilman, että vie ne lakiehdotustasolle. Vaihtoehtobudjetissa kerrotaan kokonaisuus, ja meillä se on selvästi velkaa vähentävä, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen puolestaan sanoi.

”Missä ne ovat sitten ne teidän säästönne?”

Hallituspuolueista painettiin kuitenkin päälle ja ihmeteltiin kokoomuksen toimintaa.

– Kun te olette täällä aina korostaneet vastuullista talouspolitiikkaa, tämä teidän vastalausetehtailunne on kyllä nyt sitten sen kaltainen, että se paisuttaa kehyksiä. Vaikka te koetatte selvittää sitä erilaisilla järjestelyillä ja valtion myyntitulojen kautta, joka tapauksessa kehyksiin pitäisi tehdä tilaa, jos sinne laittaa lisämenoja. Missä ne ovat sitten ne teidän säästönne? entinen valtiovarainministeri, kansanedustaja Katri Kulmuni lausui.

Saarikko palasi asiaan debatissa.

– Edustaja Orpo, te puhutte taloudesta kauniisti, hienosti ja jämäkästi. Miten te sitten selitätte, että te olette tehneet sellaisia esityksiä näiden kovien kehyspuheiden jälkeen, jotka vaativat kehysylitystä puolella miljardilla ja hiukan yli…Millä te tämän selitätte, että teidän omat esityksenne eivät vastaa kehystä? Se olisi hiukan uskottavampaa kirittää hallitusta tässä, jos itse pitäisi omista puheistaan ja oman porukan esityksistä huolen, hän jatkoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pyysi lukemaan kokoomuksen vaihtoehtobudjetin ja ymmärtämään, mitä siinä lukee.

– Me emme ylitä tässä kehyksiä. Me otamme velkaa yli kaksi miljardia vähemmän kuin hallituksen esitys, hän sanoi vaihtoehtobudjettiin viitaten.

SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen suositteli puolestaan, että kokoomus lukee papereitaan.

– Te itse ylitätte kehyksen yli puolella miljardilla. Samaan aikaan te teette ennätysrajun leikkausbudjetin pienituloisillemme. 1,3 miljoonaa suomalaista pienempituloista menettää tuloja teidän vaihtoehdossanne. Ei tämä ole sellainen arvovalinta, joka kuuluu tehdä tänä päivänä, kun meidän on kurottava umpeen myös koronan aiheuttamaa hyvinvointivelkaa.

– Ministeri Saarikko, teidän puheet ei mene läpi enää edes Suomenmaassa (keskustan pää-äänenkannattaja). Te katsotte vain pientä osaa. Tiedätte, että vastalauseet tehdään teknisesti omalla rakenteella ja te irrotatte sen tästä kokoomuksen vastuullisesta vaihtoehdosta. Tässä on 2,5 miljardia euroa vähemmän velkaa kuin teidän velkavetoisessa hallituksessa. Teidän linja on täysin vastuutonta ja ymmärrän, että te hyökkäätte täällä hyvin epärehellisellä tavalla kokoomusta kohtaan, sanoi puolestaan kokoomuksen Timo Heinonen.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen sanoi lukeneensa kokoomuksen vaihtoehtobudjetin.

– Siellä muun muassa viedään lukiokirjat, toisen asteen oppikirjat jälleen maksullisiksi.

”Lähtikö edustaja Orpo salin ulkopuolelta etsimään vastausta.”

Valtiovarainministeri Annika Saarikko ei luovuttanut kysymyksissään Petteri Orpolle. Hän havaitsi Orpon poistuneen salista.

– En tiedä, lähtikö edustaja Orpo salin ulkopuolelta etsimään vastausta tähän kysymykseeni, mutta esitän sen nyt kuitenkin koska kokoomuslaisia on muuten salissa paikalla. Se vain nyt on niin, että vastalauseista ja budjetista täällä salissa lopulta äänestetään. Te olette tehneet sellaisen esityksen, että jos eduskunta sen hyväksyisi, kehystaso nousisi puoli miljardia. Se vain on näin. Te ette pääse sitä asiaa pakoon, koska niin sitä budjettia valmistellaan ja pitkäaikaisena valtiovarainministeripuolueena te kyllä sen varmasti tiedätte.

Ben Zyskowicz sanoi Saarikolle olevan noloa, ”että joudutte turvautumaan tämmöiseen tekniseen kikkailuun, kun arvostelette kokoomuksen vaihtoehtoa”.

– Kuinka te kehtaatte keskusta ja kannatusahdingossa te kehtaatte näköjään mitä tahansa, Timo Heinonen säesti Zyskowiczia.

– Ehdotan, että puhemiesneuvosto järjestää tälle huutavalle keskustalle nyt tukiopetusta, että he oppivat ymmärtämään, miten eduskunnan tekniset vastalauseet tehdään, Heinonen jatkoi.

Keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen sanoi tähän, että hallituksen puolella on suuri hämmennys kokoomuksen esitystä kohtaan.

– Mikä on vaihtoehtobudjetin ja vastalause-esityksen ero. Se on aika iso kokoomuksella. Leikkauksiahan teillä on vain 188 miljoonaa vastalause-esityksissä ja yhteensä kehys kasvaa tuossa vastalause-esityksessä 567 miljoonaa. Me olemme nämä laskeneet.

– Sanon kyllä suoraan, että kyllä pitäisi varmasti kokoomuksenkin – teillä on paljon siellä konkareita, jotka ovat olleet pitkään valtiovarainvaliokunnassa – tietää, että ei tämä ole mikään tekninen kysymys, jos menoja lisätään kehykseen nähden yli puoli miljardia. Se on tosiasiallinen arvovalinta. Te samaan aikaan leikkaatte kyllä pienituloiselta, mutta silti te ylitätte kehyksen lisäämällä menoja yli puoli miljardia, Pia Viitanen totesi.

– Kokoomuksen linjaus oli kyllä minulle aikamoinen yllätys. Voi sanoa, että siinä kyllä pikkupoika jäi piparipurkilta kiinni jouluaattoaikana, vaikka nimenomaan oli vielä kielletty. Mutta elämä on elämää, keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen jatkoi.

Annika Saarikko vastasi Zyskowiczin syytöksiin noloudesta.

– Jos tämä on ihan pelkästään teknistä eikä ollenkaan mitään oikeita euroja, niin kertokaa, mikä tämä tekninen häiriö sitten teidän esityksessänne on?

– En ehkä usko, että meidän tarvitsee ketään toinen toisiamme täällä tukiopetuksen piiriin lähettää. Tässä kai on kysymys plus- ja miinuslaskusta, kun näitä budjetin loppusummia ynnätään.