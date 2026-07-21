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Ulkomaat

21.7.2026 14:53 ・ Päivitetty: 21.7.2026 14:54

Burnhamin hallitus aloitti työt, sähkövero heti leikkuriin

Oli SCARFF / AFP / LEHTIKUVA

Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin hallitus kokousti tiistaina ensimmäistä kertaa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pääministerin kanslian mukaan Burnhamin hallituksen yksi ensimmäisistä toimista on leikata sähkön arvonlisäverotusta, mikä rahoitetaan perumalla Burnhamin edeltäjän Keir Starmerin hallituksen aikainen ohjelma digitaalisen henkilökortin käyttöönotosta.

Burnhamin mukaan Britannian kansalaiset ovat liian pitkään kamppailleet elinkustannusten kanssa.

- Sen täytyy muuttua. Sanoin haluavani antaa kansalaisille tilaa hengittää, ja juuri siitä nyt ilmoitan toisena päivänäni pääministerinä, Burnham kuvaili toimiaan kanslian tiedotteessa tiistaina.

Maanantaina virassaan aloittanut Burnham on luvannut myös muun muassa suurremonttia maan talouteen ja politiikkaan. Hänen hallituksensa on määrä julkistaa tämän vuoden aikana 10 vuoden suunnitelma Britannian kehittämiseksi.

Burnham on ehtinyt jo keskustella puhelimitse useiden maailman johtajien, kuten Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sekä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Britannian kansalaiset ovat liian pitkään kamppailleet elinkustannusten kanssa.

BURNHAM teki viimeiset ministerinimityksensä puoliltaöin tiistain vastaisena yönä paikallista aikaa.

Burnhamin tuoreessa hallituksessa ulkoministerinä toimii työnväenpuoluetta 2010-luvun alussa johtanut Ed Miliband.

Valtionvarainministeriksi valikoitui John Healey, joka toimi puolustusministerin tehtävissä Starmerin hallituksessa ennen eroaan kesäkuussa. Eron taustalla oli kamppailu kaavailluista puolustusinvestoinneista, jotka olivat Healeyn mukaan riittämättömällä tasolla.

Uudeksi puolustusministeriksi nousee entinen terveysministeri Wes Streeting. Streeting erosi toukokuussa terveysministerin pestistä. Erokirjeessään Streeting sanoi menettäneensä luottamuksen Starmerin johtajuuteen.

Streetingin kokemattomuus puolustuspolitiikassa on herättänyt kritiikkiä. Muun muassa konservatiivipuoluetta edustava entinen puolustusministeri Ben Wallace kutsui Streetingin valinnan osoittavan välinpitämättömyyttä puolustussektoria kohtaan.

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