27.11.2025 08:07 ・ Päivitetty: 27.11.2025 08:07

Business Finlandin koronatukien epäillyt väärinkäytökset syyteharkintaan

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Helsingin poliisi sai valmiiksi Business Finlandin korona-ajan tukiin liittyvän esitutkinnan. Tutkinta alkoi, kun Business Finland teki poliisille useita tutkintapyyntöjä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiassa kolmea ihmistä epäillään törkeistä avustuspetoksista vuosina 2020-2021, jolloin eräille yhtiöille myönnettiin rahoitusta yhteensä yli 170  000 euroa. Tutkinnanjohtaja Lauri Huittisen mukaan kyse oli ohjelmistojen kehittämistä tekevistä yhtiöistä.

POLIISIN mukaan Business Finlandin rahoitusta saaneista yhtiöistä seitsemän oli hankkinut palveluita samalta palveluntarjoajalta, jolle varoja pääasiassa siirrettiin.

-  Poliisi epäilee, että varoja on ohjattu epäillyille tai heidän hallitsemilleen tahoille näennäisillä projekteihin liittyvillä ostopalveluilla, tiedotteessa sanotaan.

Tutkinta siirtyi syyttäjälle syyteharkintaan.

